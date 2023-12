Klubben bekrefter avskjeden på egne hjemmesider.

– Alle i Nottingham Forest ønsker å takke Steve for hans suverene bidrag til klubben vår. At han ledet Forest tilbake til Premier League, vil utvilsomt stå igjen som et ikonisk øyeblikk i klubbens historie, sier Nottingham Forest-eier Evangelos Marinakis.

Klubben skriver videre at de kommer tilbake til hvem som blir Coopers erstatter.

PREMIER LEAGUE-COMEBACK?: Det er ventet at Nuno Espirito Santo tar over som Nottingham Forest-sjef. Foto: Bradley Collyer / Pa Photos / NTB

Ifølge flere britiske medier er portugisiske Nuno Espírito Santo favoritt til å ta over. BBC hevder at partene allerede har vært i samtaler.

49-åringen har tidligere vært manager i Wolverhampton og Tottenham. Nottingham Forest kommer fra et 0–2-tap mot nevnte Tottenham.

I fjor sommer tok Espirito Santo over den saudiarabiske Al Ittihad, men han fikk sparken i begynnelsen av november.

Ifølge BBC skal også tidligere Eintracht Frankfurt-sjef Oliver Glasner være en kandidat til Forest-jobben. Han har stått uten jobb siden sommeren.

Nottingham Forest ligger for øyeblikket på 17. plass, med fem poeng ned til direkte nedrykk. Det er imidlertid ingen lag i ligaen som er i verre form, med bare én seier på de siste 13 kampene.

Cooper tok over Nottingham Forest i slutten september 2021. Klubben lå da helt sist i Championship, men under engelskmannens ledelse rykket de opp etter å ha vunnet playoff-finalen.

I klubbens første sesong på toppnivå siden 1999 endte de på 16. plass.