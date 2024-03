Den engelske toppklubben Nottingham Forest mister fire poeng på grunn av brudd på Premier Leagues regler for lønnsomhet og bærekraft.

Premier League skriver i en uttalelse at det er en uavhengig kommisjon som har landet på poengstraffen. I en rapport skriver Premier League at Forest er 446 millioner kroner mer enn den tillatte grensen for underskudd i perioden som er undersøkt.

Nottingham Forest kaller avgjørelsen for «utrolig skuffende».

– Etter månedsvis med dialog, og glimrende samarbeid, var avgjørelsen uventet og har skadet vår tro og tillit til Premier League, skriver klubben i en lengre uttalsele.

IKKE FORNØYD: Evangelos Marinakis er hovedeeier av Nottingham Forest. Her avbildet under kampen mot Liverpool 2. mars. Foto: PAUL ELLIS / AFP / NTB

I rapportens konklusjon får klubben i utgangspunktet seks poengs trekk, men på grunn av klubbens samarbeid i saken er straffen redusert til fire poeng.

Klubbens poengtrekk gjør at de legger seg på nedrykksplass, ett poeng bak Luton på sikker grunn.

Forest vil etter alle solemerker anke avgjørelsen.

Tidligere denne sesongen ble Everton trukket 10 poeng for lignende brudd. Straffen ble senere redusert til seks poeng etter ankebehandlingen.