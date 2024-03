Nordmannen har vært raskest på treningene «Down under», og viste også det i kvalifiseringen.

Han var tre tideler raskere enn Antonelli som ble nummer to.

– Han knuser jo resten av feltet!, utbrøt Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Dette er første gang Hauger vinner en kvalifisering i formel 2. Han brøt ut i full jubel på teamradioen da førsteplassen var et faktum.

– Jeg er veldig fornøyd med dagen. Vi hadde god fart både på trening og i kvalifiseringen. Det var en hektisk sisterunde. Måtte virkelig jobbe for å få temperatur i dekkene. Jeg følte vi fikk maksimert det og fikk satt sammen en god runde sikret pole, sier Hauger til VG.

– Han leverer en supersterk kvalifisering. Første sektor var helt ok men de to siste sektorene var strålende, helt på grensen og dette i de siste sekundene av kvalifiseringen, sier manager Harald Huysman til VG.

Han er nede i Melbourne sammen med Hauger.

– Veldig mange positive ting å ta med seg, og jeg beholder en fin rytme inn til sprinten på lørdag og løpet på søndag. Veldig fornøyd og klar for resten av helgen, sier Hauger videre.

Kvalifiseringen i Australia var preget av flere røde flagg og stopp. Allerede etter tre runder kom det første røde flagget da Arthur Leclerc mistet kontroll over bilen og kjørte ut.

På den siste avgjørende runden kom det et gult flagg i sektor to da Hauger kjørte for pole position. Heldigvis for nordmannen ødela ikke det for det som ble en strålende kvalifisering.

Forrige sesong slet nordmannen med kvalifiseringene og fikk ofte et dårlig utgangspunkt før løpene. Det har snudd i år, og Hauger har vist godt tempo hittil i år.

MP Motorsport-føreren ble nummer ti i fjorårets kvalifisering. Da vant han sprintløpet og lå an til en pallplass i hovedløpet før han havnet i en kollisjon få runder før mål.

Pole position i formel 2 betyr at man starter sprintløpet på lørdag fra startposisjon ti, mens han starter først i hovedløpet søndag.

Dennis Hauger er tredjeårsfører i Formel 2 - og må prestere denne sesongen om drømme om Formel 1 skal bli realitet. Etter en skuffende sesongstart i Bahrain imponerte han i Saudi-Arabia. Han vant sprintløpet og tok en tredjeplass etter målfoto.

Han ligger på tredjeplass i sammendraget før de to løpene denne helgen i Australia.

