På VMs avsluttende dag slo Rastorgujevs til med sin første VM-medalje noensinne og hans bare fjerde pallplass på toppnivå i karrieren.

Svenske Sebastian Samuelsson ville ikke gratulere den latviske sølvvinneren. I 2021 ble nemlig Rastorgujevs utestengt i 18 måneder etter gjentatte brudd på meldeplikten.

– Jeg tilhører dem som mener det skal være hardere dopingstraffer, begrunner Samuelsson til svensk presse etter fellesstarten.

– Det er hans problem, ikke mitt, sier Rastorgujevs om gratulasjonsnekten fra svensken.

Utestengelsen ble også et tema for Johannes Thingnes Bø etter hans 20. VM-gull.

Til TV 2 påpekte han at man aldri vet hva som er rett og galt.

– Har du tillit til en utøver med den historikken? spør VG Thingnes Bø.

– Jeg synes det er vanskelig å svare på. Jeg er i samme båt selv at vi må melde fra og skulle jeg være sånn at jeg ender på to eller én advarsel, så sørger du for at du aldri får flere. Når du gjør det tre ganger, og du vet hva slags konsekvenser det får ... sier Thingnes Bø til VG og legger til:

– Om man ikke har noe å skjule, så er det en idiotisk måte å sette seg opp på den måten.

– Hva mener du med det?

– Hvis du ikke har noe å skjule og glemmer å melde fra tre ganger, så blir du utestengt i to år. Det er jo bedre å være med å gå skirenn i to år.

– Han tar seg selv hardt i forsvar og mener han ikke lar seg påvirke. Det at det er en slik bakside til en medalje. Hvilken grad kan de skade skiskyttersporten?

– Det er vanskelig å vite hva som er grunnen til at han hadde tre advarsler. Han har aldri blitt tatt for noe. Det blir bare spekulasjoner. Det er det som er så dumt når man ikke har noe fast.

Men Thingnes Bø synes det er vanskelig å gi et rent svar på det.

– Det blir synsing. Det beste er om alle utøvere opprettholder meldeplikten sin, så man slipper å havne i den situasjonen der, sier gullvinneren.

Storebror Tarjei Bø – nummer fire på fellesstarten – fokuserte mest på selve bragden.

– Det var kult, det. Det er hans første: tenk deg hvor stort det er for ham, sier Tarjei Bø til VG om sølvet til Latvia.

– At han er utestengt tenker jeg ikke så mye på nå, meldeplikten fungerer slik at du får straff om du ikke gjør som du skal – men det er noe annet enn doping. Kan ikke ta de to tingene i samme setting, påpeker Tarjei Bø.

SØLV: Etter tyve treff på fellesstarten passerte Andrejs Rastorgujevs først i mål etter gullvinner Johannes Thingnes Bø. Foto: MARTIN DIVISEK / EPA / NTB

VG spør Andrejs Rastorgujevs om hva han føler at dette blir et tema – på dagen Latvia tar sin tredje medalje i VM-sammenheng.

– Ingenting påvirker meg lenger, sier han til VG.

– Alle snakker om noe. Alle har et valg. Alle kan si hva de vil.

– Føler du det blir holdt imot deg?

– Jeg tror ikke det. En gang vil det komme ut hva som egentlig skjedde, da vil utøverne tenke annerledes.

Rastorgujevs gjentar flere ganger i pressesonen at «en dag vil det komme ut».

– Om utøverne visste nøyaktig hva som skjedde, hadde det vært en annen historie.

Skiskyttersirkuset skal ha en konkurransefri helg før de forflytter seg til Oslo og Holmenkollen.