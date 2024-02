Tomasson var sist trener for den engelske klubben Blackburn. Klubben opplyste nylig at dansken forlater stillingen.

Sverige har vært på utkikk etter ny hovedtrener etter at Janne Andersson ga seg i november i fjor etter syv år ved roret.

Andersson hadde varslet at han ville gå av som trener dersom Sverige ikke lyktes med å kvalifisere seg til sommerens europamesterskap. Det klarte de ikke. Sverige maktet heller ikke å kvalifisere seg til verdensmesterskapet i 2022, og rykket dessuten også ned til nivå tre av nasjonsligaen.

GA SEG: Janne Andersson sluttet som landslagssjef i Sverige i november, siden de ikke kvalifiserte seg til EM kommende sommer. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Den siste tiden har blant annet Olof Mellberg og Per-Mathias Høgmo blitt linket til den ledige jobben. Nå blir Jon Dahl Tomasson blir lagets nye trener.

Tomasson, med 112 landskamper for Danmark, var Åge Hareides assistenttrener for det danske landslaget under en svært suksessrik periode for laget. I løpet av Tomassons og Hareides ledelse kvalifiserte de seg både til VM i Russland i 2018 og EM i 2021.

Tomasson tok over Championship-klubben Blackburn før fjorårets sesong, og ledet dem til en imponerende sjuendeplass. Bare målforskjell holdt dem unna sluttspillet om opprykk til Premier League.

Etter en periode med svake resultater i Blackburn har Tomasson hatt flere merkverdige intervjuer og uttalelser om klubben og måten klubben styres på den siste tiden.