Johannes Høsflot Klæbo ledet allerede Tour de Ski med over ett minutt før mandagens 15-kilometer i trønderens favorittstil, klassisk.

Da kom det heller ikke som noen overraskelse at 25-åringen var med helt i fronten av feltet fra første stund, og sørget for å snappe med seg både noen sprintpoeng og bonussekunder underveis.

Slik var stillingen i sammendraget før mandagens renn: Johannes Høsflot Klæbo Pål Golberg +1:03 Aleksandr Bolsjunov +1:19 Erik Valnes +2:03 Francesco De Fabiani +2:21

Even Northug ville også være med i kampen om spurttrøyen, men ble litt for ivrig og falt på vei ned til passeringspunktet tidlig i løpet.

Klæbo tok med seg finske Iivo Niskanen på løpetur opp mot neste bonusstrek på 8,5 kilometer, og da var det ingen som klarte å følge duoen. Bolsjunov våknet hakket for sent, og måtte bruke enormt med krefter for å jage de to.

Didrik Tønseth og Denis Spitsov meldte seg på, og i stedet for å få besøk av dem gikk Klæbo for et solorykk i tet.

– Jeg tenkte det var artig å for en gangs skyld prøve å gå i fra, sier Klæbo til TV3.

Og det fungerte. Niskanen hadde ingenting å stille opp med, og luken ble bare større og større.

– Det er helt utrolig det som skjer nå. Det er en av de tøffeste løypene i verdenscupen. Klæbo virker helt i en egen klasse nå, utbrøt langrennsekspert Fredrik Aukland på radiokanalen NRK Sport.

– Jeg tror aldri jeg har sett ham bedre i en fellesstart, fortsatte kommentator Jann Post.

Det som en gang «bare» var en spurtkonge, nå «allroundkonge», kunne seile i mål i ensom majestet – langt foran neste båt.

– For min del det råeste jeg har sett av ham i et distanserenn noen gang, sier Aukland.

Med seieren tangerte Klæbo rekorden til Bjørn Dehlie: 46 individuelle verdenscupseiere. Det har han klart på bare 97 forsøk. Det betyr seier i hvert andre renn han stiller til start. I tillegg har han havnet på pallen hele 64 ganger.

Den norske langrennslegenden Dæhlie tok sin 46. seier som 31-åring.

Johannes Høsflot Klæbo er 25.

– Det er ekstreme tall. Det er så imponerende. Jeg er oppe i årene og har vært på lag med mange, men Johannes er unik en egen måte og så dedikert. Han har så sterke fartsegenskaper og er god i begge stilarter, både intervallstart og fellesstart, sier Sjur Røthe til VG etter å ha bevitnen mandagens prestasjon på nært hold.

Samtidig passerte han Dario Cologna på antall Tour de Ski-trimfer, med sin 12. totalt. Petter Northug står med 14.

– Han gjør sporten kjedelig når han er så overlegen, sier Pål Golberg med et glimt i øyet.

– Det blir vanskelig for de som kommer etter Klæbo å slå ham. Han er ikke akkurat ferdig ennå. Han er så komplett, sier trener Arild Monsen.

TANGERTE DÆHLIE: Nå har Johannes Høsflot Klæbo like mange verdenscupseire som Bjørn Dæhlie. Klæbo er 25 år gammel. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / AP

Nå leder Johannes Høsflot Klæbo Tour de Ski med nøyaktig to minutter. Den største vinnermarginen i touren var fjorårets Bolsjunov-seier med tre minutter ned til Maurice Manificat.

– Er du i ditt livs form? spurte TV3s reporter etter løpet.

– Nei, det håper jeg ikke. Jeg håper jeg kan gå fortere i OL.

Det hele skal avgjøres opp alpinbakken i Val di Fiemme tirsdag.

– Men dette kan han umulig gi fra seg, konkluderer TV3-kommentator Jørn Sundby.

PS! Klæbo har fortsatt litt igjen om han har tenkt til å ta rekorden til Marit Bjørgen. Hun står med 114 verdenscupseiere.