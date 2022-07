Vitensporten er et samarbeid mellom Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA) og Fædrelandsvennen.

VITENSPORTEN: Barcelona vant nylig sin ellevte mesterligatittel i håndball. Kampen var utrolig spennende og etter fire ekstraomganger måtte den avgjøres via straffekastkonkurranse. Det er ikke så ofte håndballkamper må avgjøres på denne måten, da et høyt antall scoringer gjør at kampene som regel avgjøres før den tid.

Observante seere la kanskje merke til at overraskende mange av straffeskytterne i denne straffekastkonkurransen var venstrehendte. Faktisk var det slik at hele fem av ni skyttere kastet med venstrehånden. Dette til tross for at kun ti prosent av befolkningen er venstrehendte. Denne fordelingen viser seg å ikke være en anomali, men heller en del av en langsiktig trend hvor venstrehendte er svært overrepresentert fra 7-meterstreken.

Noen kolleger og jeg har analysert alle straffene fra europamesterskapet for herrer som ble arrangert i Ungarn og Slovakia tidligere i år. Der ble det gjennomført 458 straffekast i 69 kamper. Av disse ble 53 prosent gjennomført med høyrehånden, og 47 prosent gjennomført med venstrehånden. Det var ikke slik at de venstrehendte scoret på flere av sine straffekast enn de høyrehendte; begge gruppene satt ballen i mål på 79 prosent av forsøkene sine.

Disse funnene stemmer overens med en tidligere studie som fant at 43 prosent av straffemålene i europamesterskapet i 2010 ble gjennomført av venstrehendte skyttere, og vi har funnet de samme tendensene i den islandske eliteserien.

Hva er forklaringsmekanismen?

Hva er det som gjør at venstrehendte er så overrepresenterte på 7-meter streken? Det kan vel ikke være tilfeldigheter som ligger bak? Denne tendensen gjelder nemlig ikke bare for håndball, men også andre interaktive idretter hvor utøverne bruker hendene aktivt (blant annet boksing, MMA, fekting, tennis og volleyball). Forklaringsmekanismen er faktisk litt uklar, men vi antar at den kan være en blanding av medfødte evner som økt nevral prosesseringshastighet, og den fordelen venstrehendte drar av å være så underrepresentert ellers i samfunnet.

Det er nemlig slik at vår bevegelseskunnskap i all hovedsak er basert på våre erfaringer med høyrehendte og bevegelsesmønstrene til høyrehendte. Ni av ti der ute er jo høyrehendte, og en gjennomsnittlig håndballmålvakt har stått imot veldig mange flere skudd fra høyrehendte enn venstrehendte.

Til tross for at denne skjevheten kan forminskes gjennom trening, ser det ut til at noen av fordelene forblir. Tidligere studier har vist at målvaktene bruker de samme strategiene og har lik reaksjonstid uavhengig av hvilken hånd skytteren kaster med. Det ser imidlertid ut til at de har vanskeligheter med å tolke bevegelsene til de venstrehendte, som gir dem et dårligere utgangspunkt når de skal forutse kastet.

Mange venstrehendte i håndball

Det som gjør det ekstra interessant å undersøke dette fenomenet akkurat i håndball er at det er en fordel å kaste med venstrehånden på høyre side av banen. Den angulære fordelen gjør at de fleste lag foretrekker å ha to venstrehendte utespillere på banen til enhver tid (noe som tilsvarer 33 prosent av utespillerne).

På grunn av dette favoriseres venstrehendte i enhver selekteringsprosess og de har som regel færre konkurrenter om plass på laget. Grunnet den begrensede konkurransen og de ulike fordelene disse spillerne har hatt opp igjennom karrieren ville man kanskje ha antatt at de høyrehendte spillerne var mer kompetente enn de venstrehendte?

Tvert imot har det faktisk vist seg at venstrehendte også er overrepresenterte når det kommer til toppscorere i mesterskap. Dette kan muligens forklares med den økte spilletiden venstrehendte spillere får opp igjennom karrieren, men dette er kun spekulasjoner.