I en stor artikkel med The Guardian snakker Omar Elabdellaoui (30) for første gang dyptgående om ulykken og den lange veien tilbake.

«Jeg kan ikke se, jeg kan ikke se» ropte Omar Elabdellaoui til en venn etter at fyrverkeriet smalt i ansiktet hans på nyttårsaften for et drøyt år siden.

Slik åpner den engelske storavisen The Guardian fortellingen om den norske landslagsprofilen.

I saken kommer det frem at Elabdellaoui hadde elleve operasjoner for å få igjen synet – etter at han først hadde vært klinisk blind.

– Jeg trodde jeg hadde noe i øyet som jeg måtte fjerne, men så kjente jeg at ansiktet mitt brente og alt var svart, sier Elabdellaoui.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I løpet av få minutter var ambulansen på plass, men i enorme Istanbul tok det lang tid å nå frem til sykehuset.

Før han hadde rukket å komme frem var journalister og lagkamerater allerede på plass etter at et bilde av det brente ansiktet hans hadde blitt spredt i sosiale medier.

Mens familie og venner var rasende over at ambulansepersonell hadde spredt bildet av den norske landslagsbacken, krevde Oslo-gutten kun en unnskyldning. Ifølge det The Guardian har han ennå ikke mottatt det.

– Jeg hadde ikke kontroll over de første dagene. Alt var svart og jeg visste ikke om det var dag eller natt. Det var mange mennesker og mye støy. Stemmene ble så mye høyere da jeg kunne høre alt, men ikke. Jo lenger det gikk, jo reddere ble jeg, sier Galatasaray-spilleren.

VG har fått tillatelse til å bruke bildet av Omar Elabdellaoui via spillerens agent, Mikail Adampour. Foto: Privat

Karrieren virket å være over jo mer legene tittet på det. Til slutt grep Elabdellaoui tak i en lege og ba henne om å fortelle sannheten om hvor ille det var, hvorpå hun svarte at venstre øye ikke virket så ille, men at de ikke visste omfanget rundt høyre øye.

– Men jeg skjønte på måten hun sa det at det ikke var bra, forteller Elabdellaoui, som kun så glimt av lys og farger.

Det ble gjort flere omfattende undersøkelser på sykehus i alt fra Storbritannia til Kina og Canada. I februar i fjor reiste han til Cincinnati sammen med agenten Mikail Adampour, hvor han gjennomførte en hornhinnetransplantasjon hos øyeeksperten Edward Holland, som beskriver Elabdellaoui som «den mest motiverte pasienten» han har sett.

Deretter tilbrakte han seks måneder frem og tilbake til USA. Elabdellaoui takker familien og agenten for støtten underveis.

– Da ulykken skjedde kom han og sov hos meg i en måned, forteller 30-åringen.

Stamceller fra søsteren og en anonym donor var nødvendig for at øyet skulle kunne bli friskt etter hornhinnetransplantasjonen.

– Når realiteten treffer deg og man er alene på rommet og alt fortsatt er mørkt, er det vanskelig å holde hodet oppe. Selv da jeg var helt i kjelleren og følte at livet mitt var ødelagt, holdt jeg disiplin og fokus op oppgaven. Jeg kunne ha syntes synd på meg selv, jeg kunne ha grått og gått ned for telling, men jeg gjorde alt jeg kunne, sier Elabdellaoui.

Han holdt formen i gang og er nå tilbake i full trening i Galatasaray. Trolig er han på benken når Kayserispor kommer på besøk lørdag.