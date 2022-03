– Å komme som junior og levere på det nivået, det var rett og slett imponerende, sier NRKs skiskytterespert Ola Lunde til Fædrelandsvennen.

– Så sykt moro. Jeg trodde aldri i verden at jeg var i nærheten av dette nivået, sier Martin Uldal selv til Fædrelandsvennen.

Han kommer fra Birkeland, og fikk sjansen i Holmenkollen etter å ha vunnet ikke mindre enn fire bronsemedaljer (tre individuelle) i junior-VM i USA nylig.

Han takket for tilliten ved å gå inn til en uhyre sterk 20. plass i debuten på fredagens sprint – med ni treff på 20 skudd. På lørdagens jaktstart kjempet han lenge om en enda bedre plassering, men med to bom på siste skyting falt han ned til en likevel fullt respektabel 27. plass.

Martin Uldal (20) Født: 23. mai 2001 Hjemsted/bosted: Birkeland/Lillehammer Klubb: Birkenes IL Meritter: Fire bronsemedaljer i årets junior-VM, 20. og 28. plass i helgens verdenscupdebut i Holmenkollen

– Minner om Thingnes Bø

Ola Lunde kan knapt huske å ha sett maken.

– Det er ingen av dagens eliteutøvere som har gjort noe tilsvarende i verdenscupdebuten. Tidligere var det en del som gjorde det, men da var det et annet nivå enn i dag. Det Martin gjorde i helga blir lagt merke til, sier Lunde.

Johannes Thingnes Bø, som nylig vant fire gull i Beijing-OL, endte på 28. plass i sin verdenscupdebut, også det i Holmenkollen. Men allerede sesongen etter knallet han til med sin første verdenscupseier.

Bronsevinner Martin Uldal (t.h.) sammen med sølvvinner Vetle Paulsen og den tsjekkiske gullvinneren Jonas Marece etter fellesstarten i junior-VM. Foto: Reichert/IBU. Handout

Nå øyner Lunde sjansen for at en ny norsk skiskytterstjerne er født.

– Martin virker utrolig bra både fysisk og på standplass. Kroppslig er han lang og slank og minner han litt om Johannes. Med riktig trening fysisk, skytemessig og ikke minst mentalt så har han store muligheter i framtiden, sier Lunde, som spesielt har bitt seg merke i følgende:

– Han virker veldig uredd og offensiv. Også det han leverte i junior-VM tyder å at han har evnen til å prestere når det gjelder.

Stolte tradisjoner

Martin Uldal kommer fra skiskytterbygda Birkeland, og går i skisporene til profiler som Gunn Margit Andreassen og Lars Helge Birkeland, for å nevne de største.

– Det er mange som har fått med seg hvor jeg kommer fra. Det er moro det. Jeg skal forsøke å fylle de skoene så godt jeg kan, sier 20-åringen, som er bosatt på Lillehammer hvor det kun dreier seg om ett fokus:

– Jeg går «all in» for å se hvor god jeg kan bli. I likhet med veldig mange andre er målet for karrieren både å vinne verdenscupen sammenlagt og å ta individuelt OL-gull. Det er slike ting som inspirerer meg, og nå i helga har jeg fått troen på at jeg i løpet av et par år kan bli et fast innslag i verdenscupen.

Bare å slå seg inn på det norske verdenscuplaget, vil være en prestasjon i seg selv. Da han ble nummer 20 fredag, var det hele sju nordmenn foran ham på resultatlisten.

På lag med klubbkamerat?

Det betyr at det neppe venter en plass på ham på det norske elitelandslaget kommende sesong. Men Ronny André Hafsås avslører store planer for ham på U23-landslaget.

– Absolutt. Martin er en løper vi ser kan bli en av Norges beste i løpet av noen år, sier U23-landslagstreneren.

– Hva kjennetegner ham som skiskytter?

– Han er veldig nysgjerrig og hele tiden på søken etter bedre måter å gjøre ting på. Han tør å stille spørsmål for å bli bedre. Det er en veldig god egenskap. I tillegg har han et godt konkurransehode, sier Hafsås.

– Ser du noen begrensninger i ham som skiskytter?

– Det eneste jeg kan se som hindrer ham er skader og sykdom. Utover det har han alle forutsetninger som skal til for å bli et fast innslag på den store scenen.

Andreas Aas med gullmedaljen rundt halsen hjemme på Engesland i Birkenes. Nå tror Martin Uldal at de to kan bli lagkamerater på U23-landslaget. Foto: Maren Skavland

Uldal er slett ikke er den eneste fra Birkenes som har imponert internasjonalt i vinter. Ett år yngre Andreas Aas (19) fra Engesland var nylig på det norske stafettlaget som vant gull i ungdoms-VM, også det i USA.

– Det er utrolig kult. Andreas har tatt vanvittig store steg det siste året, og neste sesong ser jeg ikke bort fra at vi begge er en del av U23-landslaget. Slik jeg ser det kan han nå så langt han vil, sier Uldal.