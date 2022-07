Andersen ble de tre siste kampene før finalen kåret til banens beste, og scoret 6 mål i semifinalen hvor de utklasset Nederland fredag, ifølge Håndball.no.

Sammen med målvakt June Cecilie Krogh, og linjespiller Kaja Røhne, kom også Andersen med på mesterskapets All Star Team, som venstre bakspiller.

Spennende finale mot storfavoritt

Ungarn var regnet som klare favoritter før finalen søndag kveld, men Norge fikk en særdeles god start på kampen, og ledet 5–1 etter 9 minutter. Etter perioder med ungarsk dominans var stillingen likevel 14–14 litt før pause.

I andre omgang var Norge stadig ett eller to mål foran, men sju minutter før slutt gikk Ungarn opp i ledelsen for første gang i kampen, på stillingen 26–27. Med sekunder igjen på klokka satte Frida Brandbu Andersen inn Norges mål nummer 31.

Jentene vant 31–29 mot ubeseirede Ungarn, og feirer i kveld VM-gullet i Celje, Slovenia.

Nederland, som Norge slo 32–23 i semifinalen, tok bronsemedaljen foran Sverige.

Flere sørlendinger

Også Celina Vatne fra Arendal representerer Sørlandet på juniorlandslaget. Hun scoret to mål i finalen.

Tertnes-spiller Fanny Skindlo, også fra Arendal, var tatt ut i VM-troppen, men måtte melde forfall.

Signert for Vipers

Kristiansands-jenta, Martine Andersen, bor for tiden i Oslo, hvor hun spiller for Follo håndballklubb. Hun har imidlertid signert for Vipers og skal fra neste sesong av flytte til hjembyen igjen, og spille for Champions Leauge-vinnerne i Kristiansand.