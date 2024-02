Onsdag møttes partene, men klarte ikke å komme til enighet, skriver den svenske avisen Expressen. Dermed blir det rettssak i Stockholm tingrett 23. oktober.

Bakgrunnen for saken er at Ibrahimovic i 2022 kjøpte en leiegård på Östermalm i Stockholm for 130 millioner svenske kroner. En leietager som har leid gjennom et utleieselskap som den forrige eieren av gården hadde avtale med, nekter å flytte og har saksøkt Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic har sagt opp avtalen med utleieselskapet. Ifølge leietagerens advokat bygger saken på en dom i Högsta domstolen fra 2022 som styrket leietagerens rettigheter.

Ibrahimovic’ advokat har avvist påstander fra leietageren, og hevder i tillegg at leietageren ikke har hatt leiligheten som permanent bolig. Ibrahimovic har tilbudt en erstatningsleilighet som leietageren har avslått. Hverken Ibrahimovic eller leietagerens advokater ønsker å kommentere saken ytterligere før rettssaken.

