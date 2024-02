For andre gang i Manchester City-karrieren gjør han fem mål i samme kamp.

Etter 76 minutter syntes manager Pep Guardiola det fikk være nok. Da ble Haaland byttet ut til fordel for Julián Álvarez.

Ingen annen City-spiller i historien har scoret fem mål i to forskjellige kamper, ifølge StatCity.

Og ifølge samme kilde er det første gang på 98 år at en City-spiller scorer fem mål i en FA-cup-kamp. En herre ved navn Frank Roberts gjorde det samme i 1926.

Det var Haalands åttende hat-trick for Manchester City - og det 20. i hans seniorkarriere.

Det var samtidig første gang han laget et hat-trick på bortebane for de himmelblå.

Kevin De Bruyne (32) var i perlehumør og serverte til samtlige tre Haaland-mål i 1. omgang. Og så til nummer fire i 2. omgang.

Erling Braut Haalands bestenotering i Manchester City-drakten fra før er fem mål mot RB Leipzig i hjemmekampen i Champions League sist sesong.

Sist sesong gjorde jærbuen 53 mål for de himmelblå. Til nå denne sesongen har han 27 i alle turneringer. Til tross for at Haaland har gått glipp av ti av Citys 40 kamper i alle turneringer i 2023/2024.

Ifølge statistikktjenesten OptaJoe er dette første gang en Premier League-spiller har gitt tre målgivende til en enkelt spiller i noen turnering siden Diogo Jota gjorde det samme for Mohamed Salah mot Rangers i Champions League i oktober 2022.

Kevin De Bruyne har nå hatt målgivende til 21,5 prosent av Haalands mål i alle turneringer siden nordmannen kom til klubben, melder statistikkeksperten Stefan Bienkowski på X.

Grafikk: www.sofascore.com

Haalands åtte hat-trick for Manchester City har kommet mot Crystal Palace, Nottingham Forest, Manchester U., Wolverhampton, RB Leipzig, Burnley, Fulham og Luton.

For Norge har det blitt to ganger trippel - mot Romania og Gibraltar.

LES OGSÅ: Kenilworth Road er en helt spesiell hjemmebane.

Men etter Haalands tre mål gjorde Lutons Jordan Clark to mål. Det første kom på slutten av 1. omgang - på et fantastisk langskudd - og så rotet Manchester City-keeper Stefan Ortega det til da samme Clark reduserte til 2–3 i det 52. minutt.

Det hjalp ikke: I løpet av de neste fem minuttene hadde Haaland satt spikeren i kista.

Så økte Mateo Kovačić på et bra langskudd i det 72. minutt - og dermed var vi oppe i tennissifre.

Manchester City er regjerende mester i FA-cupen, mens Luton aldri har vunnet Englands mest prestisjefylte cup.

I fjor vant City 2–1 over bykollega United i finalen - og Erling Braut Haaland kom faktisk ikke i målprotokollen. Nå er Guardiolas menn klare for kvartfinalen.

PS: Haalands rekord som «voksen» er ni mål for Norge i U20-VM mot Honduras.