– Akkurat nå er jeg litt tom for ord – og jeg trenger nesten litt tid til for å fordøye dette, sier fotballekspert og tidligere Vålerenga-trener Lars Tjærnås til VG.

– Det er tragisk. Det er skikkelig vondt, sier Vålerenga mestvinnende spiller gjennom tidende, Vidar Davidsen til VG.

Vålerenga hadde 2–0 å gå på etter det første oppgjøret mot KBK, men gjengen fra Kristiansund sjokkerte Intility med to mål i andre omgang og tvang frem ekstraomganger og straffesparkkonkurranse.

Der bommet Christian Borchgrevink på Vålerengas femte straffe og Christoffer Aasbak fikk sende KBK opp i Eliteserien og Vålerenga ned i OBOS-ligaen.

– Jeg synes skikkelig synd på Borchgrevink. Han har fortjent alt annet enn det. Han er den mest ekte Vålerenga-gutten du kan få. Fryktelig trist at han står som en syndebukk. Men det er han ikke, det er mange syndebukker som har gjort at dette har skjedd, sier Davidsen.

ANDRE TIDER: VIF-trener Vidar Davidsen, til venstre, feirer sammen med Tore Krogstad etter seier i cupfinalen 1997 mot Strømgodset. Foto: Morten Holm / NTB

På tampen av oktober skrev Tjærnås et innlegg med tittelen «Nedrykk vil være den kanskje svakeste prestasjonen i moderne tid»

– Jeg står ved det jeg skrev. Gapet mellom resultater og prestasjoner på den ene siden, og forutsetninger på den andre siden gjør dette nedrykket historisk svakt, konkluderer Tjærnås.

Bengt Eriksen har fulgt Vålerenga gjennom hele livet og spilte for klubben i to perioder mellom 1983 og 1993. Han peker på at så godt som ingenting har fungert for Oslo-klubben i 2023:

– Du må spyle, rydde, gjøre rent. Når du rykker ned har du åpenbart drevet med for mye du ikke skal. Det har rent inn med spillere, men utenom Illic har ingen fungert. Hadde sportssjef Joachim Jonsson sittet i studio og vært ekspert hadde han sagd disse signeringene, oppsummerer Eriksen.

Davidsen peker på at det har vært mange dårlige beslutninger over lang tid som gjør at Vålerenga rykker ned fra Eliteserien og skal spille på nest øverste nivå i 2024.

– Det begynte bra med Fagermo, men så har det gått en vei. Det er på en måte med to streker under svaret på hva som har gått galt det som skjer i dag. De har bommet katastrofalt på spillerlogistikk og kjøpt seg nedover i kvalitet, sier Davidsen.

– Det blir en enorm gjenpppreising som klubben må igjennom. De må tenke på helt andre måter.

– Hvordan da?

– De må ta vare på de spillerne som kommer opp i klubben så de blir ferdig utviklet i VIF og ikke i andre eliteserieklubber. Det er mange eksempler på det. Det gror enormt bra i VIF, så har de hentet etablerte som ikke har levert.