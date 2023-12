Det melder Sky Sports fredag. Anken blir senere bekreftet av Everton.

Den tradisjonsrike Premier League-klubben ble for to uker siden trukket ti poeng for brudd på ligaens økonomiregler.

Det er den strengeste sanksjonen i Premier League noensinne. Portsmouth ble trukket ni poeng underveis i 2009/10-sesongen.

Everton reagerte sterkt på straffen - og nå er den altså anket. Klubben hadde to uker på å anke straffen.

– Den strenge straffen er ikke rettferdig og gjenspeiler ikke bevisene som er fremlagt, het det i en uttalelse fra klubben.

Etter poengtrekket står Everton med fire poeng og ligger nest sist i Premier League. Bare Burnley er bak.

Ifølge Sky skal straffen nå vurderes av en uavhengig ankekommisjon.