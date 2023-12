Saken oppdateres!

Det melder klubben selv på Facebook. Norges Fotballforbund sendte kort tid etter en pressemelding som bekrefter at det likevel blir 1. divisjon på Avaldsnes som følge av klubbøkonomien.

John Arne Riise har kontrakt som trener også i 2024. Nå må den tidligere landslagsspilleren belage seg på å trene i 1. divisjon.

Det er mye møtevirksomhet i gangene på Karmøy onsdag kveld.

– Blir Riise med videre?

– Det vet vi ikke ennå. Vi har ikke kartlagt kontraktsituasjoner på folk, og heller ikke hatt samtaler om det ennå, sier klubbens daglige leder Endre Thorvaldsen.

Han kom inn som daglig leder i august i år, og kjenner på mange følelser.

– Jeg kjenner på tomhet. Det var kjedelig, rett og slett, sier han.

– Hvordan tar spillerne det?

– De er skuffet, sier han kontant.

Klubben fra Karmøy ved Haugesund klarte opprinnelig plassen i Toppserien etter kvalifiseringsspill mot TIL 2020.

Men nå var 3–2-seieren over to kvalikkamper trolig forgjeves. Klubben kom inn i 2022 med negativ egenkapital og måtte snu denne til pluss i innen utgangen av november.

– De hadde en handlingsplan om å ha positiv egenkapital. Det har revisor ikke klart å dokumentere. Da må lisensen trekkes tilbake. De har en klagemulighet på 14 dager, sier Rune Nordhaug i Norges Fotballforbund.

Arna-Bjørnar får tilbud om plassen hvis ikke Avaldsnes vinner frem med en eventuell klage, opplyser Nordhaug til VG.

De rykket direkte ned fra Toppserien som eneste lag. Daglig leder Erik Mjelde melder til TV 2 at de kommer til å takke ja.

Fire styremedlemmer i Avaldsnes har trukket seg, deriblant styreleder Kjersti Jakobsen og nestleder Olav Linge.

– Vi er svært lei oss for den usikre situasjonen som nå har oppstått, og gjør alt vi kan for å trygge ansatte og spillere. Avgått styreleder og øvrige styremedlemmer har jobbet beinhardt for å beholde plassen, og vi har kjent på en stor skuffelse over å måtte innse at dette ikke gikk likevel. Sånn sett forstår vi som er gjenværende styremedlemmer deres reaksjon om å fratre umiddelbart, skriver restene av styret i en pressemelding – medlemmene Aase Simonsen, Heidi Nymann, Magnhild Kalstø og Ove Arnesen.

Avaldsnes vant cupen i 2017 og tapte finalen i 2013 og 2015. De ble også nummer to i serien fra 2015 til 2017, alle gangene bak LSK Kvinner. Forrige seriemedalje kom i 2020. Da tok klubben bronse bak mester Vålerenga og Rosenborg.