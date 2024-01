Det er en nyhet man ikke så komme i «Nordens Paris».

Nå spør tromsøværingene seg: Hva har Jørn Hoel å si til dette?

– What the fuck??? Det har jeg ikke fått med meg. For en idiot. Jeg fikk bakoversveis og er dypt forundret over noen fotballtrenere, når de skifter beite. Det er som om jeg skulle begynt på Den Norske Opera???

Det skriver den folkekjære tromsøværingen og TIL-patriot Jørn Hoel i en SMS til VG.

Hoel er for øvrig artisten bak den offisielle TIL-sangen «Hjertet mitt har æ i Tromsø», som spilles på Romssa Arena før TIL-kamper.

– Man reagerer med sjokk og vantro, om det er lov å bruke en klisje. Dette er noe folk i Tromsø ikke forstår, sier Rune Robertsen, sportsredaktør i avisen iTromsø.

SJOKKERT: Jørn Hoel. Foto: Terje Bringedal / VG

Robertsen forteller videre om en spesiell stemning på Romssa Arena tirsdag.

– TIL prøver å fremstille dette som at verden går videre, men du skal jobbe greit for å gå videre på samme måte etter at to sentrale brikker går til erkerivalen på samme dag, sier han.

Ifølge avisen har spillerne visst om overgangen i litt over et døgn.

– De prøver å fremstå profesjonelle, men dette er jo ekstraordinært. De må forklare til oss journalister hvordan klubben skal gå videre, men de er nok like overrasket som oss, sier han.

Det innrømmer Tromsø-spiller Yaw Paintsil.

– Jeg fikk akkurat høre det og er litt usikker på om jeg skal uttale meg om det nå, annet enn at jeg er litt sjokkert. Jeg så den ikke komme i alle fall, sier Tromsø-spiller Yaw Paintsil til VG.

– Det er merkelig, sier Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen til VG.

SKJØNNER LITE: Yaw Paintsil. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Mangeårig Tromsø-helt Ole Martin Årst kan ikke forstå valget til hovedtreneren.

– Det kom som lyn fra klar himmel. Jeg kunne overhodet ikke forutse noe i nærheten av dette. Fra utsiden høres det spinnvilt ut å gå til Glimt for å være assistenttrener, sier han.

Han tar for gitt at det ligger mer bak valget.

Robertsen i iTromsø tror planen er at Helstrup skal ta over for Kjetil Knutsen på sikt.

Det tror Årst også kan stemme.

– Om det er tilfelle at han går dit uten lovnader om hovedtrenerjobb så sikter han lavt. Det er ikke et steg opp, sier han, og legger til:

– Dette er et forferdelig slag i trynet for folk i Tromsø.

TIL-HELT: Ole Martin Årst nekter å tro at Helstrup går til rivalen uten lovnad om hovedtrenerjobb. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Tidligere NRK-programleder og Tromsø-supporter Carina Olset Hovda er «i sjokk»:

– Det er ikke til å tro. Det handler om at han er årets tromsøværing. Han har vært så til å stole på. Skikkelig tromsøgutt. Han har gjort en jobb som hele byen og supportere har beundret. Han har vært «vår» fyr. En ting er at det er Bodø/Glimt, men at det er som assistenttrener! Hvis han heller vil være det der, enn hovedtrener i Nordens Paris så skjønner jeg det ikke, sier en tydelig oppgitt Olset Hovda.

– Jeg tror folk flest er forbanna. Jeg bare synes det er latterlig, legger hun til.

Forbanna er også stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H) – som har sesongkort på Romssa Arena.

– Det er et kjempesvik. Jeg kjenner meg rimelig forbanna. Det er nesten så jeg får fremme forslag på Stortinget om at det ikke er lov å gå til erkerivalen, sier han.

«LATTERLIG»: Tidligere NRK-profil Carina Olset Hovda er oppgitt over valget til Gaute Helstrup. Foto: Terje Pedersen / NTB

På spørsmål om hvordan han håper Glimt gjør det neste sesong, svarer ordfører Gunnar Wilhelmsen slik:

– At de er bak TIL.

Han vil dog ikke si at Helstrup må levere tilbake prisen for Årets Tromsøværing - som han ble tildelt for ni (!) dager siden.

– Det får andre vurdere. Det er Tromsøs befolkning som har stemt han frem.

Det kommer en SMS til fra Jørn Hoel også:

– Hold deg der du er best, er mitt motto, skriver Hoel, som som kjent ikke tåler sommervarmen her nede i sør.