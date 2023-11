Halvor Egner Granerud var beste nordmann på 16. plass lørdag.

Det var Norges dårligste verdenscuprenn siden Willingen 2014, da Ole Marius Ingvaldsen ble best av de norske på 18. plass.

Søndag var Granerud igjen desidert beste nordmann - denne gang på delt 10. plass. Kristoffer Eriksen Sundal ble nummer 20.

– Det er bedring fra i går. Jeg tror de trenger flere gode repetisjoner på snø, sier Silje Opseth i Viaplay-studio.

– Jeg tror ikke det skal så mye til før de plutselig flyr ned bakken.

Mens halvparten av de norske hopperne måtte se finaleomgangen fra tribunen lørdag, kom fire seg til finalen søndag. Marius Lindvik og Fredrik Villumstad var de eneste som ble slått ut.

– Jeg aner ikke hva det er, sier Johann André Forfang etter å ha blitt nummer 26.

– Jeg trodde han var i kjempeform. En skuffende helg av ham, sier Viaplay-ekspert Andreas Stjernen.

– En positiv 1. omgang for de aller fleste, sier Alexander Stöckl til Viaplay.

– Halvor kommer seg ordentlig over kulen for første gang her. Det gir selvtillit som jeg håper han tar med seg inn i 2. omgang, fortsetter landslagstreneren.

– Tilbake til normal Granerud-hopping, fastslår Viaplay-ekspert Andreas Stjernen etter Halvor Egner Graneruds førstehopp, som holdt til 12. plass. Granerud slo av 2,5 meter i finaleomgangen.

– Gøy endelig å komme litt ned i bakken, sier Granerud selv etter det første hoppet.

– Det kjentes bedre ut. Men de siste fem-seks metrene er ikke der, fortsetter Halvor Egner Granerud.

Østerrikske Stefan Kraft vant rennet foran landsmannen Jan Hörl. Tyske Andreas Wellinger ble nummer tre. Nok en gang var polakkene sjanseløse, mens slovenerne hevet seg noe fra lørdagens fiasko.

Neste helg er det verdenscup hjemme på Lillehammer.