Null mål og null poeng. Det er sjelden kost for verdensmesterne som ikke har tapt en fotballkamp siden sjokktapet mot Saudi-Arabia i VM 22. november i fjor.

Det har gått to år siden Argentina ikke scoret i en fotballkamp, men i natt skjedde det mot Uruguay med en heltent Darwin Nuñez på topp.

Han punkterte kampen for «lillebror» Uruguay etter 86 minutter da han ble spilt i bakrom på en kontring. I full fart mot Emiliano Martínez gjorde han ingen feil, og Nuñez ydmyket den argentinske keeperen ved å sette ballen mellom beina ham.

Bokmerk denne! Argentina-Brasil live på VG+ onsdag 0120!

I STORFORM: Liverpools Darwin Nuñez fikk endelig uttelling etter 86 minutter. Foto: LUIS ROBAYO / AFP / NTB

Uruguay hadde gått til pause med 0–1 ledelse etter at Matias Viña kriget til seg ballen fra en forsvarer helt nede på venstre kant før han la tversover til Ronald Araujo på høyreside i boksen. Han plasserte ballen pent bak Martínez, en ball som muligens ikke var helt umulig å ta for keeperen som ble kåret til verdens beste. Glede ble imidlertid til tårer senere i kampen da samme Araujo gråtende ble båret av banen med skade.

Argentinas største muligheter kom på dødball. Og som ørten ganger før var det Messi som var nærmest. Han peilet et frispark over muren etter at Di Maria var felt rett utenfor 16-meteren, men ballen gikk i tverrliggeren.

Dermed ble det borteseier på Boca Juniors’ hjemmebane La Bonbonera i Buenos Aires.

Messi ble intervjuet etter kampen og forklarte tapet slik.

– Vi ble aldri komfortable, og fant ikke måter å holde på ballen på. Vi fant ikke rytmen. De var veldig fysiske, jobbet hardt, og var gode på kontringer, sier Messi. Han fastslo samtidig at den eksentriske argentinske trenerlegenden Marcelo Bielsa allerede har satt sitt preg på dette Uruguay-laget.

HAVNET I STORMENS ØYE: Uruguays midtbanestjerne Manuel Ugarte, som til daglig spiller i PSG. Foto: LUIS ROBAYO / AFP / NTB

Det ble som vanlig høy temperatur de to naboene i mellom, og allerede etter 21 minutter var det masseknuffing og kjekling med brorparten av spillerne involvert, inkludert Lionel Messi.

I denne situasjonen gjorde Uruguays unge midtbanespiller Manuel Ugarte en obskøn bevegelse mot verdensmester Rodrigo De Paul, noe kameraene fanget opp.

Messi ble bedt om å kommentere dette, og gjorde et fattig forsøk på å være diplomatisk:

– Jeg foretrekker å ikke si hva jeg mener om dette, men denne unggutten må lære seg å respektere de eldre.

Ps: Neste oppgave for Messi og co blir mot erkerival Brasil natt til onsdag. Den kampen kan du altså se på VG+!