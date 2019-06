Ødegaard svarte på kritikken etter Hegerberg-utspill

NORGE – ROMANIA 2–2

Ullevaal stadion: 20-åringen var en av de siste som kom ut i pressesonen etter at Norge hadde spilt 2–2 mot Romania i EM-kvalifiseringen. Ute på matten etter kampen sto han lenge, og var tydelig frustrert over de to poengene som glapp på overtid.

– Vi gjør en ganske god landskamp i 70 minutter, og så faller vi sammen igjen.

Han mener at de siste 20 minuttene mot Romania ligner på de siste 30 mot Sverige sist gang Norge spilte på Ullevaal. Også da rotet Norge bort en 2–0-ledelse.

– Jeg føler ikke vi var like dårlige på slutten i dag som vi var mot Sverige. Da syntes jeg det var fortjent at de i hvert fall fikk med seg uavgjort. I dag synes jeg det var litt mer tilfeldigheter enn sist, men vi gjør mange av de samme feilene. Så det er utrolig surt, sa han.

Har fått kritikk

Etter kampen fikk 20-åringen naturlig nok spørsmål om ytringene rettet mot Ada Hegerberg fra tidligere denne uken.

Da gjentok han at han syntes timingen på publiseringen av intervjuet Hegerberg gjennomførte i vinter med Josimar og Morgenbladet var dårlig.

– Jeg reagerer på timing og tidspunkt for å komme med disse synspunktene når det er en sak som har foregått i lang tid nå. Å komme med dette rett før jentene skal spille mesterskap, det syntes jeg var dårlig timing, sa han.

Etter at Ødegaard publiserte Instagram-meldingen mottok han både ris og ros. Kritikken har blant annet gått på at han ikke har satt seg godt nok inn i den konkrete saken, hvor Hegerberg kritiserer NFFs håndtering av kvinnelandslaget da hun var en del av det.

Den kritikken tar derimot Ødegaard med knusende ro.

– Jeg føler ikke man trenger å sette seg så godt inn i saken for å skjønne at det er dårlig timing å komme med disse synspunktene i noe som slippes rett før VM. Det har jeg fått mye støtte for. Den saken er viktig, men å komme med det nå synes jeg er feil.

Ble rost av lagkameratene

Ute på banen var 20-åringen ett av Norges lyspunkt. Han vartet opp med flere pasninger som skapte problemene for de rumenske forsvarerne.

I tillegg var han svært delaktig ved 1–0. Det var Ødegaard som avsluttet via en forsvarer før Tarik Elyounoussi løp inn Norges ledermål.

I det 71. minuttet kom et øyeblikk den norske fansen har ventet på: Nemlig Ødegaards første landslagsmål. Han ble spilt gjennom av Joshua King, før han selvsikkert satte inn 2–0.

Etterpå mottok han ros fra lagkameratene. Kaptein Omar Elabdellaoui mener teknikeren har tatt store steg på utlån i Vitesse det siste året.

– Han viser i dag hvor bra han er – og hvor viktig han blir for oss fremover.

Venstreback Haitam Aleesami delte Elabdellaouis syn.

– Han er en moderne kant og er fink til å sette opp spissene.

– Du ser det er kvaliteter i gutten.