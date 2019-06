Han er Solskjærs første signering: – Manchester City hadde ingen sjanse mot ham

Swanseas Daniel James (21) blir den første signeringen for Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær.

Bekreftelsen på at klubbene er enig om en overgang kom fredag ettermiddag.

Overgangen blir ikke endelig fullført før FIFAs internasjonale overgangsvindu åpner 11. juni. Derfor er blir det ikke gitt ytterligere detaljer innen den tid. Heller ingen kommentarer fra klubbene.

– Manchester City hadde ingen sjanse

– Han er en utrolig rask spiller, enorm hurtighet. Han er sikkert den raskeste i Championship fra så lenge jeg kan huske - både med og uten ball. Også er han teknisk god, for selv om han har litt å jobbe med i sluttproduktet, kan han være en veldig bra mann å ha i en toppklubb, sier Championship-ekspert og eieren av Championship Norge, Eirik Aase.

– Noen United-fans er kanskje skeptisk siden de henter fra Championship. Kan han bli en nøkkelspiller?

– Nøkkelspiller vet jeg ikke, kanskje med tiden. Men allerede nå kan han komme med bidrag på grunn av spisskompetansen hans. Manchester City hadde ikke sjanse til å stoppe ham i FA-cupen. Farten kan brukes mot hvem som helst, sier Aase.

180 millioner

Sky Sports har tidligere hevdet at James vil koste United rundt 15 millioner pund, eller rundt 180 millioner norske kroner.

Waliseren Daniel James startet 28 kamper for Swansea i mesterskapsserien denne sesongen. Han scoret fire mål og hadde sju målgivende pasninger. Han har spilt to landskamper for Wales.