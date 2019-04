Marerittstart for TUIL

TUIL-Sandefjord: 0–1

8 min. Nært for Sandefjord igjen. Mohamed Ofkir løper inn bak Arntzen som ligger for bredt og legger ut. Avslutningen går over.

6 min. Skummelt kombinasjonsspill hos Sandefjord, men Andreas Arntzen får skjermet inn til keeper Mikkelsen.

5 min. Lite stopp i spillet etter at Andreas Løvland går ned i en duell og blir liggende. Kommer seg opp igjen til slutt, men har tydelig vondt i den venstre foten.

2. min. Verst tenkelige start for TUIL, når Håvard Storbæk setter inn et skudd fra vel 16 meter.

1. min. Da er vi i gang. Sandefjord tar avspark

Før kampen: TUIL har tapt begge sine kamper hittil, og tapte utrolige 0–8 hjemme mot Ull/Kisa sist. Sandefjord på sin side er tippet å kjempe i toppen og er kommet godt i gang med syv poeng på tre kamper.

Slik starter TUIL:

Adrian Mathias Nystø Mikkelsen; Andreas Arntzen, Thomas Båtnes Braaten, Henrik Malde Breimyr, Håvard Bergstedt Lysvoll; Håkon Kjæve, Thomas Kind Bendiksen, Tomas Kristoffersen, Andreas Løvland; Lars Henrik Baal Andreassen; Vegard Bergstedt Lysvoll

Innbyttere: Theodor Nilsen, Martin Hivand Albertsen, Robin Edvardsen Lorentzen, Gabriel Andersen, Sander Finjord Ringberg, Andreas Hanssen, Sebastian Tounekti

Disse starter for Sandefjord: Walter William Viitala, Lars Grorud, Marius Christopher Høibråten, Brice Wembangomo, Anton Sebastian Kralj, Enric Vallès Prat, Mohamed Ofkir, Håvard Storbæk, William Albin Kurtovic, Alberto Ortiz Moreno, Lars Pontus Engblom