Lysvoll scorer sitt første for året

TUIL-Sandefjord: 1–2 Mål: 0–1 (2) Håvard Storbæk, 1–1 (26) Vegard Lysvoll (Andreas Løvland), 1–2 (31) Enric Vallès Prat

31 min. Scoring for bortelaget. To cornere på rad. «Alle» står inne i femmeteren, hvor ballen også blir slått. Mikkelsen kan bare bokse over den første. Den andre kommer han ikke nær, og det ser ut som den blir slått direkte i mål av Enric Vallès Prat.

29 min. Thomas Båtnes Braaten får tilsnakk etter å ha felt en Sandefjord-spiller på vei fremover.

26 min. MÅÅÅÅÅÅÅÅL! Vegard Lysvoll utlikner. Ball i bakrom fra «Løva», som keeper kommerl langt utenfor eget felt, men feilberegner. Lysvoll når den først og kan kontrollert sette den forbi buret som keeper ikke vokter.

23 min. Nesten for hjemmelaget! Fine kombinasjoner ute til høyre hvor Kjæve finner Arntzen, slår høyrebacken ballen inn til Andreassen, som blir hindret like før han får skutt fra god posisjon.

21 min. Marius Christopher Høibråten kunne fort fått et gult kort når han går voldsomt i ryggen på Vegard Lysvoll, som blir liggende nede. Lysvoll kommer seg opp, mens Sandefjord-spilleren får en siste sjanse av dommer.

20 min. Sandefjord med et langskudd. Treffer tak på bygget bak TUILs mål. Aldri farlig.

18 min. Sandefjord angriper en del ned mot TUILs høyreside og Andreas Arntzen. Denne gangen får høyrebacken blokkert innlegget.

13 min. Løvland får til en avslutning fra litt skrått hold. Blir slått unna, TUIL mye mer med nå.

11 min. TUILs første mulighet etter en corner. Breimyr skyter, men keeper får kontroll. Vegard Lysvoll er nær og lukter.

8 min. Nært for Sandefjord igjen. Mohamed Ofkir løper inn bak Arntzen som ligger for bredt og legger ut. Avslutningen går over.

6 min. Skummelt kombinasjonsspill hos Sandefjord, men Andreas Arntzen får skjermet inn til keeper Mikkelsen.

5 min. Lite stopp i spillet etter at Andreas Løvland går ned i en duell og blir liggende. Kommer seg opp igjen til slutt, men har tydelig vondt i den venstre foten.

2. min. Verst tenkelige start for TUIL, når Håvard Storbæk setter inn et skudd fra vel 16 meter.

1. min. Da er vi i gang. Sandefjord tar avspark

Før kampen: TUIL har tapt begge sine kamper hittil, og tapte utrolige 0–8 hjemme mot Ull/Kisa sist. Sandefjord på sin side er tippet å kjempe i toppen og er kommet godt i gang med syv poeng på tre kamper.

Slik starter TUIL:

Adrian Mathias Nystø Mikkelsen; Andreas Arntzen, Thomas Båtnes Braaten, Henrik Malde Breimyr, Håvard Bergstedt Lysvoll; Håkon Kjæve, Thomas Kind Bendiksen, Tomas Kristoffersen, Andreas Løvland; Lars Henrik Baal Andreassen, Vegard Bergstedt Lysvoll

Innbyttere: Theodor Nilsen, Martin Hivand Albertsen, Robin Edvardsen Lorentzen, Gabriel Andersen, Sander Finjord Ringberg, Andreas Hanssen, Sebastian Tounekti

Disse starter for Sandefjord: Walter William Viitala, Lars Grorud, Marius Christopher Høibråten, Brice Wembangomo, Anton Sebastian Kralj, Enric Vallès Prat, Mohamed Ofkir, Håvard Storbæk, William Albin Kurtovic, Alberto Ortiz Moreno, Lars Pontus Engblom