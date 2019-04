Kan TUIL ta sesongens første seier? Følg oppgjøret mot Ull/Kisa

Kampstart kl. 18.00

Det betyr at Hill gjør to endringer på laget fra sist. Lorentzen erstatter Breimyr i midtforsvaret, og Ringberg kommer inn for Andreassen.

TUILs lag: Adrian Mikkelsen, Andreas Arntzen, Thomas Braathen, Robin Lorentzen, Håvard Lysvoll, Tomas Kristofferen, Thomas Kind Bendiksen, Sander Ringberg, Håkon Kjæve, Andreas Løvland og Vegard Lysvoll.

Før kampen: TUIL fikk sin første hjemmekamp mot Jerv utsatt på grunn av snø. Forrige helg tapte Dalingan 2–1 mot HamKam tross en bra prestasjon. Ullensaker/Kisa har fått en god start på sesongen og står med fire poeng på to kamper.