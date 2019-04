Theodorsen velger bort jobb og studier for å satse høyt: – Jeg forstår godt om folk tenker det er urealistisk

Silje Theodorsen (24) vurderte flere ganger i vinter om hun skulle fortsette langrennskarrieren. Et benbrudd var med å gjøre at hun kom til beslutningen om å gå for en målsetting som er mer offensiv enn noen gang.