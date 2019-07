De tre kompisene gikk i samme skoleklasse. Nå møtes de i Eliteserien.

Høsten 2010 begynte tre gode venner i klasse 1STC på St. Svithun skole. Ni år senere møtes de i Eliteserien. – Historiene våre viser at det aldri er over før det er over, sier Viljar Vevatne.