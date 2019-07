3.30,00.

Det er den magiske grensen det er blitt snakket om de siste dagene.

I fjor satte Filip Ingebrigtsen ny norsk rekord på 1500 meter i Monaco. Da var tiden 3.30,01.

I kveld var brødrene igjen på plass i fyrstedømmet.

Både Jakob og Filip Ingebrigtsen gjorde det klart før Diamond League-stevnet at det store målet var å slå den norske rekorden.

Fredag kveld løp brødrene sammen i et svært sterkt felt. Blant de fremmøtte var verdenseneren Timothy Cheruiyot fra Kenya.

Med én runde igjen tok Jakob teten, mens bror Filip falt lenger bak i feltet. 18-åringen holdt et forrykende tempo i front.

Men han var i mål på tiden 3.30,47.

Den norske rekorden glapp, men Jakob ble nummer to.

– Det er helt sykt. Jeg visste det ville være annerledes løpsopplegg i dag. Det gås tidlig. Jeg løp 3.30 igjen og er veldig stolt over det. Det er veldig bra at jeg tar en annenplass, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

Cheruiyot vant på tiden 3.29,96.

Neste beste tid noensinne

Til tross for at det ikke ble ny norsk rekord var det nok et superløp Jakob Ingebrigtsen leverte.

Kun én gang tidligere har han løpt raskere på 1500 meter.

– Jeg er veldig stolt av å løpe på 3.30 igjen. Det er helt sykt. Jeg er i ekstremt bra form, sier han til NRK.

– I fjor hadde jeg et løp på 3.31, og nå har jeg to løp på under 3.30,5 på rappen. Det lover bra for resten av løpene, sier han.

Forrige uke løp Jakob inn til ny personlig rekord og ny europeisk U20-rekord med tiden 3.30,16. Dermed var fredagens løp hans nest beste noensinne.

Filip Ingebrigtsen løp inn til syvendeplass på tiden 3.31,81.

– Jeg følte jeg brukte mye krefter underveis. Jeg er greit fornøyd. Jeg håpte det skulle være litt bedre, men det er fortsatt bra, sier han.

Ønsker å slå europarekorden

Superstjernen Mo Farah innehar rekorden på 1500 meter i Europa. Britens tid på 3.28,81 ble satt i 2013 – i nettopp Monaco.

– Klarer vi først å komme under 3.30, er det ikke langt igjen, svarte Jakob Ingebrigtsen til Stavanger Aftenblad da han ble spurt om rekorden før fredagens stevne.

Men først må den norske rekorden slås. Neste mulighet kommer om én uke. Da tar Diamond League-sirkuset turen til London.