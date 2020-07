Eliteseriedommerne mener de beskyttes for lite: – Bekymringsfullt

Norges beste dommere ønsker at det slås hardere ned på enkelte uttalelser fra spillere og trenere.

Dommer Kai Erik Steen under onsdagens møte mellom Rosenborg og Vålerenga. Foto: Ole Martin Wold

Toppdommerforeningens leder, Kai Erik Steen, føler at Norges Fotballforbund gjør for lite for å beskytte landets beste dommere.

Mange har kommentert nivået på dømmingen så langt i årets eliteseriesesong. Det er ikke all kritikken som er innenfor, mener Steen.

– Vi har reagert på manglende beskyttelse fra Norges Fotballforbund. Spillere og trenere får i media uttale seg på en måte som bidrar til økt negativt fokus. Det kan gjøre at dommere opplever mer hets. Det er bekymringsfullt.

Ble kalt «maktsyk»

Steen trekker frem Vålerenga-spiller Herolind Shalas utbrudd etter å ha blitt utvist mot Stabæk som et eksempel på en uttalelse som kan bidra til mer hets mot dommere.

Dommer Rohit Saggi viste Shala gult nummer to fordi han mente VIF-spilleren filmet, noe TV-bildene gikk langt i å vise at ikke var tilfelle. Shala var meget uenig og svært sint da Nettavisen intervjuet ham etterpå. Han kalte Saggi blant annet «egoist» og «maktsyk».

Etterpå innrømmet Saggi at avgjørelsen var feil.

– Når jeg i ettertid ser klippet av denne episoden, er det nok ikke filming. Det er en duell mellom to spillere, og jeg skulle egentlig ha dømt «spill videre», sa Saggi til Aftenposten.

Kai Erik Steen mener NFF må beskytte dommerne mer når trenere og spillere kommer med uttalelser lik den Shala kom med etter VIF-Stabæk.

– Det gjelder spesielt personkarakteristikker som det Shala kom med. Ting som å kalle en dommer for «maktsyk».

Det kan gå hardt for seg også ute på gressmatten. Marius Lundemo så ikke ut til å være enig i alle Steens avgjørelser under onsdagens kamp. Foto: Ole Martin Wold

– Unike

Terje Hauge er dommersjef i NFF. Han forteller at det foreløpig ikke er noen dommere som er blitt truet på livet denne sesongen.

– At man har fått ytringer der ute, det hører faget vårt med. Det må vi leve med, så lenge man ikke føler seg truet og at det er noe ekstraordinært. Da reagerer vi, men det er ikke noe spesielt foreløpig som jeg har klart å fange opp, sier Hauge.

For noen fans kan terskelen for å ta kontakt med norske dommere være meget lav, grunnet deres tilgjengelighet.

– Våre norske dommere er unike i Europa med tanke på at de har telefonnumrene sine tilgjengelige.

I tillegg stiller dommerne opp til intervjuer, noe som er meget sjelden i resten av fotballverdenen.

– Vi prøver å ha et åpent filter til fotballfamilien, klubbene, fansen og ønsker å være en del av fellesskapet, med en forståelse om at vi har en rolle som er vanskelig, sier Hauge.

– Forbundet er på linje med dommerne

Fotballpresident Terje Svendsen og NFF har hatt dialog med Toppdommerforeningen etter runden forrige helg. Svendsen bekrefter at forbundet hadde et møte med foreningen i vinter, da nettopp grove utsagn og personkarakterstikker var tema. Svendsen uttaler seg ikke om Shala-situasjonen konkret, men generelt om temaet.

– Forbundsstyrets holdning er at upassende munnbruk før under og etter kamp i media absolutt bør slås ned på.

Forbundet endret disiplinærreglementet før sesongen til å omfatte blant annet følgende:

«Grov munnbruk rettet direkte mot medlemmer av dommerteamet, uttalt til medier eller uttrykt på sosiale medier skal anses som upassende opptreden.» står det på NFFs nettsted.

– Vi er helt på linje med Toppdommerforeningen her. Det er helt i orden at man diskuterer dommeravgjørelser underveis. Det er menneskelig at toppdommere gjør feil, men å komme med personkarakteristikker synes jeg ikke noe om, sier Svendsen.

Terje Svendsen er fotballpresident i NFF. Foto: Lise Åserud

Vil vurdere hvert enkelt tilfelle

Det er imidlertid påtalenemnda i NFF som utøver reglementet. Det er de som bestemmer om saker angående upassende munnbruk mot dommerne skal sendes inntil disiplinærutvalget.

Normalt kommenterer de ikke saker de ikke tar ut påtale i, men i Shala-tilfellet har de offentliggjort følgende vurderinger:

«Påtalenemnda har vurdert uttalelser til media fra Vålerenga-spiller Herolind Shala i etterkant av eliteseriekampen mellom Vålerenga og Stabæk 21.06.2020. Shala kritiserer i all hovedsak dommerens avgjørelse i den konkrete situasjonen. Uttalelsen i sin helhet og spesielt utsagnet om at «det er sånne dommere som ødelegger norsk fotball» er likevel i grenseland for hva som kan aksepteres. Påtalenemnda har under tvil kommet til i dette konkrete tilfellet at dette ligger innenfor hva man som spiller må kunne uttrykke i en intervjusituasjon etter kampen. Påtalenemnda vil ikke forfølge saken videre.»

Marit Fiane Grødum i påtalenemnda sier at de vil vurdere hver enkelt tilfelle hvis situasjonene mot forhåpning skulle oppstå.

– Vi vurderer hvert enkelt konkrete tilfelle.