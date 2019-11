Gian-Franco Kasper gir seg angivelig som FIS-president i mai neste år. Tore Meek / NTB scanpix

Nyhetsbyrå: Kasper gir seg som FIS-president neste år

Sveitseren Gian-Franco Kasper (75) gir seg neste år etter 22 år som president i Det internasjonale skiforbundet (FIS), melder SDA.

NTB-DPA

Kaspers nåværende periode som FIS-president går i utgangspunktet ut i 2022.

På et møte i Sør-Tyskland skal 75-åringen skal ha fortalt andre FIS-ledere at han ikke vil fullføre perioden, ifølge det sveitsiske nyhetsbyrået.

Dermed ligger det an til at Kaspers etterfølges velges under FIS-kongressen i Pattaya, Thailand i mai. Fristen for å melde sin interesse for presidentvervet er 23. april.

Kasper ble valgt til generalsekretær i FIS i 1975, og i 1998 tok den mektige skilederen over som president. Sveitseren var også styremedlem i Den internasjonale olympiske komité (IOC) fra 2000 til 2018.