Kristine Nøstmo (til høyre) ble hedret med pris på NISO-gallaen søndag kveld. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Trondheims-Ørn-spiller mottok gjev pris: – Veldig rørende

Kristine Nøstmo ble søndag kveld tildelt MOT-prisen som bevis på at hun er et forbilde for unge.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Keeperen til Trondheims-Ørn fikk prisen for sitt engasjement i debatten om kroppspress og treningspress i toppidretten.

Tidligere i høst fortalte Nøstmo at hun i 2018 takket nei til landslaget etter det hun opplevde som kroppspress fra landslagsledelsen.

«Som forbilde for unge jenter har Nøstmo tatt en klar stemme, og er et levende bevis på at du kan bli god – du kan til og med bli best i landet – med den kroppen du har. Kristines budskap om at du er god nok som du er, er svært viktig» sto det blant annet i nominasjonsteksten til Nøstmo.

Det var spillerne i Toppserien som stemte frem Nøstmo. Andreas Hanche Olsen fra Stabæk vant prisen i Eliteserien.

– Veldig stas og rørende at den saken jeg delte har hatt så mye å si, sa Nøstmo til VG på NISO-gallaen, der prisen ble delt ut.

– Dette var utrolig stas. Jeg er ekstremt glad for at jeg turte å dele historien min. Jeg har et godt team rundt meg både i Trondheims-Ørn og hjemme som lar meg få være meg, legger hun til i en pressemelding.

Publisert: Publisert 8. desember 2019 23:40