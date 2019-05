Stabæk ønsker å beholde VM-juvelene, men utelukker ikke salg om budene «renner inn»

LODZ, POLEN: Sportssjefen var fredag på plass i VM-byen, og fikk se hele tre Stabæk-spillere fra start for Norge mot Uruguay.

På tribunene i Polen sitter også de største klubbene i verden og følger spillerne med argusøyne.

– Nå må guttene få lov til å spille fotball og kose seg, så får Norge gå videre. Det er kravet. Og da kan vi begynne å snakke, for da har spillerne vist seg frem. Om Norge taper tre kamper og er ute, så er det ingen som kommer til å ringe etter norske spillere, mener Olsen.

Fakta: Stabæk-spillere i Norge-troppen Tobias Borchgrevink Børkeeiet Alder: 20 Kontraktslengde: 31.12.2020 Hugo Vetlesen Alder: 19 Kontraktslengde: 31.12.2021 Ola Brynhildsen Alder: 20 Kontraktslengde: 30.06.2020 Emil Bohinen Alder: 20 Kontraktslengde: 31.12.2020 X

Har kunnet selge ved flere anledninger

Det startet med tap mot Uruguay for Norge, men det er fortsatt gode muligheter for å ta seg videre i mesterskapet. I løpet av det siste halvannet året har Ola Brynhildsen, Tobias Borchgrevink Børkeeiet og Hugo Vetlesen alle vært jaktet av større klubber.

– Hugo har spilt så mange kamper i Eliteserien at han vet jo de aller fleste klubbene i Europa hvem er. Men da handler det om å stå frem i de store øyeblikkene.

Spesielt het er Tobias Borchgrevink Børkeeiet. Ifølge VG skal storklubber som Ajax og PSV være blant lagene som snuser på lysluggen.

– Han har vi kunnet selge i vintervinduet. Tobias er jo en spiller som har et veldig stort potensial, og er en kald fisk.

Fakta: Norges kamper i VM 24. mai: Uruguay – Norge (3–1) 27. mai: New Zealand – Norge 30. mai: Honduras – Norge X

– Hvis budene renner inn får vi se på det

Etter tapet for Viking 16. mai ligger Stabæk på 15. plass og direkte nedrykk i Eliteserien. De fire stortalentene har alle vært sentrale spillere på Nadderud denne sesongen.

– Stabæk kan ikke selge alle spillerne vi har til enhver tid, for da får vi ikke bygget opp noe. Ideelt sett så gjør de et godt mesterskap og spiller en god siste halvdel av Eliteserien for Stabæk, så kan vi se på ting da om de skal gå.

– Dere ønsker ikke å selge dere til nedrykk?

– Nei. Det blir rene spekulasjoner, men det kan være at noen gjør et så godt mesterskap at budene blir så høye at de skal gå. Men det vil være en positiv sak, ikke minst økonomisk antagelig. Timingen på sånne ting er det ikke alltid vi styrer. Hvis det begynner å renne inn med bud, og spillerne finner noe som er interessant, så får vi se på det.

Norges neste kamp i gruppespillet er mot New Zealand mandag. New Zealand leder gruppen etter å slått Honduras hele 5–0 i deres første kamp.