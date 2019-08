Mol og Sørum klare for EM-finale

Anders Mol og Christian Sørum er regjerende europamestre. Nå er de kun én kamp fra å gjenta bedriften etter å ha vunnet 2–1 mot Piotr Kantor og Bartosz Losiak fra Polen.

Finalebilletten ble sikret på dramatisk vis. Den norske superduoen slet mer enn normalt, men hentet frem superkreftene da de trengte det som mest. I tillegg ble de godt hjulpet av en polsk skade da det så som mørkest ut.

Kantor tråkket over etter å ha servet midt i det andre settet og vred seg i smerter på sidelinjen da han fikk medisinsk behandling. Med is og tape fikk det medisinske apparatet stablet spilleren på beina innenfor tidsfristen på fem minutter, men skaden så ut til å hemme spilleren resten av kampen.

Tapte første sett

Før skaden så det stygt ut for den norske superduoen, som allerede hadde tapt det første settet og lå under 15–14 da polakken tråkket over.

Sett med norske øyne startet det første settet godt. Mol og Sørum gikk raskt opp i 4-1-ledelse, men Kantor og Losiak kjempet seg inn i kampen og tok ledelsen for første gang i kampen 9–8.

Deretter fulgte de to lagene hverandre til 14-14, men igjen havnet den norske duoen bakpå, 14–17. Mol og Sørum kjempet seg til 19-19, men på den fjerde settballen lykkes det for Kantor og Losiak som vant settet 24–22.

Snudde etter skade

I det andre ledet den norske superduoen 11-8, men klarte ikke riste av seg Kantor og Losiak. Det var på stillingen 15–14 Polen at overtråkket fant sted, og det var da det snudde for Mol og Sørum.

De norske gutta snudde raskt settet til 16-15, og vant til slutt 21–17.

I det tredje og avgjørende settet tok Mol og Sørum kommandoen fra start. De lå ett poeng eller to foran Polen før de dro fra mot slutten. Til slutt vant de settet 15-9, og dermed også kampen.

Dermed er Mol og Sørum klar for sin andre strake EM-finale.

Der møter de vinneren av oppgjøret mellom Ilja Lesjukov/Konstantin Semenov, Russland – Martin Ermacora og Moritz Pristauz-Telsnigg, Østerrike.

Finalen spilles klokken 18 søndag.