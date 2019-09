Tobias fikk ros etter landslagsdebuten

Norge startet med tre debutanter fra start da de tapte 3–1 borte mot Sveriges G17-landslag.

Kaloyan Kostadinov, Tobias Hafstad og Martin Njøten Palumbo debuterte fra start, mens Martin Andersen og David Sissoko fikk sine debuter da de ble byttet inn senere i kampen.

– De nye gutta er blitt tatt bra imot av gruppa og vi hadde tre debutanter fra start i dag. De nye gutta er positive. Martin Palumbo og Tobias Hafstad gjør det veldig bra, og Kaloyan Kostadinov gjør det også bra i dag, sier landslagstrener Jan Peder Jalland til NFF sin hjemmeside.

For Norge G17 kommer muligheten til å revansjere tapet allerede på lørdag, når Østerrike står på motsatt banehalvdel. Mandag venter kamp mot Irland.

– Kampene er så tett at det kommer til å bli store utskiftinger. Det handler også om at vi vil gi alle spillerne i troppen nok minutter slik at vi får se dem. Vi må luke bort de store feilene vi gjør og bli litt bedre i duellspillet i begge boksene, sier Jalland.