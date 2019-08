Åpen Horneland før «deadline day»: Kan komme inn én spiller

Det er hektisk på Brakka før overgangsvinduet stenger. Så hektisk at trener Horneland egentlig ikke hadde tid til å bli med på Rasmus&Sagas spesialpodkast i forbindelse med trekningen til Europa League.

Men så dukket han likevel opp - og åpnet litt opp om arbeidet som nå pågår.

Christine Schefte

Gammel kjenning

Karl Oskar Emberland mener Rosenborg bør kunne gå videre fra gruppespillet - hvor Rosenborg møter Sporting Lisboa, PSV Eindhoven og LASK.

Emberland avslører også at han allerede for noen uker siden - da Haugesund spilte mot PSV Eindhoven - sa at Rosenborg kom til å møte akkurat dem i gruppespillet.

Også spissen til LASK er en gammel kjenning av RBKs assistent.

Ny info

Emberland kommer også med oppsiktsvekkende informasjon om hva som var bestillingen da han og Eirik Horneland tok over treneransvaret på Lerkendal.

Om Eggen, sparken og geometri

Horneland-assistenten forteller også om sitt første møte med Nils Arne Eggen, om at de fort kunne fått sparken da det var som mørkest på Lerkendal i vår, og om hvorfor han alltid legger opp ballene i et bestemt geometrisk mønster før hver kamp på Lerkendal.

Helland aktuell for andre klubber

Pål André Helland innrømmer at det er klubber som er interesserte, og åpner for at det kan skje ting rundt ham før overgangsvinduet stenger ved midnatt lørdag.

Vi kommer selvsagt ikke utenom å nevne Moldes Europa-exit. Helland innrømmer at han var stresset på Partizan sine vegne på tampen av kampen i Molde, men har (så langt) ikke sendt mobbe-sms til kompis Vegard Forren.

Helland mener Europa-exiten kan bidra til stress for Molde i høst.

Slik lytter du

Du kan høre siste episode av Rasmus&Saga ved å klikke på bildet øverst i saken, eller akkurat her.