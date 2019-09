Bendtner rett på trening i København

Det vil si; Bendtner hadde selskap av FCKs fysiske trener Anders Storskov under økta på Frederiksberg, melder avisen Ekstra Bladet.

Det skjedde under et halvt døgn etter at den danske storklubben kunne fortelle at spissrebellen er hentet inn fra Rosenborg. Det ble kunngjort at Bendtner skal trene sammen med lagkameratene for første gang onsdag formiddag, men 31-åringen er allerede i gang på treningsfeltet.

Bendtner har jobbet med Storskov flere ganger tidligere, og han er mannen som skal få spissen i kampform til en travel høst med serie-, cup- og europaligaspill.

FCK-trener Ståle Solbakken avviste i utgangspunktet at det var aktuelt å hente Bendtner, men skadekrise på spissplass gjorde at klubben tok sjansen likevel.

Onsdag ettermiddag skal Bendtner og Solbakken sammen møte pressen for første gang etter overgangen.