Broren spår at Johaug kommer til å lide: – Fra 7000 meter blir det ille

Langrennsstjernen Therese Johaug testet «lysharen» på Bislett stadion tirsdag som ledd i forberedelsene til 10.000 meter sololøp i Impossible Games.

Therese Johaug trente på Bislett tirsdag to dager før Impossible Games. Hun valgte rødt lys for «lysharen» som skal hjelpe henne til en god tid på 10.000 meter. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg er i god form, men jeg kunne ha trent mer spesifikt med tanke på dette. Nå skal jeg holde beina høyt fram til torsdag, og så skal jeg manne meg opp til å gjøre mitt beste, sa hun etter økta, som hun gjennomførte sammen med broren Karstein.

Hun er ett av trekkplastrene i et veldig annerledes Bislett Games.

Bislett-general Steinar Hoen kunne fortelle at det blir 38 utøvere i aksjon på stevnet, og sammen med 12 trenere blir det akkurat kvoten på 50.

Bislett-general Steinar Hoen sammen med to spesielle profiler blant de kunstige tilskuerne som skal fylle tribunene i Impossible Games: Karsten Warholm og treneren Leif Olav Alnes. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

En del av setene på Bislett stadion fylles opp med kunstige tilskuere i papp. Under tirsdagens økt satte Hoen seg mellom et par spesielt profilerte pappfigurer. De forestilte Karsten Warholm og hans trener Leif Olav Alnes.

«Lysharene» skal hjelpe utøverne som skal ut i sololøp, som Johaug på 10.000 meter og Karoline Bjerkeli Grøvdal på 3000 meter.

Johaug valgte rødt lys tirsdag, og forhåpentlig er ikke det et dårlig varsel.

Therese Johaug og broren Karstein løper forbi de kunstige tilskuerne på Bislett stadion under trening til Impossible Games. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hun har realistiske forventninger til løpet, men gjorde det klart at hun er innstilt på å plage seg for å få til et godt løp.

– Fra 4000 meter kommer hun til å slite, og fra 7000 meter blir det ille, spådde Karstein Johaug overfor NTB før søsterens styrkeprøve på friidrettsbanen.