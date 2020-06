Bøe-bloggen: «Det var ikke slik seriestarten skulle ende»

BLOGG: Viking-blogger Ingve Bøe deler sine tanker etter Vikings 2–4-tap i serieåpningen mot Bodø/Glimt.

Ingve Bøe blogger om Viking for Stavanger Aftenblad. Foto: Jarle Aasland

Ingve Bøe

Ja, hva skal man klore ned etter en slik seanse? Viking gikk ut i hundre og satte press på nordlendingene i en ti minutters tid. Trykket gjorde sitt til at godfølelsen kom og sjansene Viking produserte virket farligere enn gjestenes. Kampen jevnet seg så ut før Viking med Fredrik Torsteinbø headet elegant inn en innøvet utoverskrudd corner.

Bra å sette inn den. Johnny Furdal hadde også en gedigen sjanse da Adrian Pereira forserte langs krittet og la ballen ferdigscoret ut til midtbaneeleganten. Den skal bare styres inn. Veton Berisha fikk også nettkjenning, men denne ble vinket av for offside. Han jager som vanlig på det meste den godeste Veton. Viljen er det ingen tvil om.

Ble statister

Det bølget noe frem og tilbake før Bodø/Glimt enkelt spilte seg gjennom Vikings forsvar til den første utligningen. De gulkledde tok igjen over banespillet, og det er noe mot kampens gang at vi før pause fikk se et særdeles vakkert mål. Denne gang regisserte vår målscorer første akt av angrepet, da han elegant dro seg fri og vendte spillet fint over til Adrian Pereira. Han slo ballen inn til Even Østensen som på akrobatisk vis hælflikket ballen i en nydelig bue opp i nettaket. Dette kan fort bli årets Viking-mål. Blikket og roen til Torsteinbø lagde den sjansen. Gla’-ledelse til pause. Det kunne ha vært omvendt.

Viking hadde noen ok forsøk tidlig i andre omgang, der Østensen igjen var i nærheten av nytt mål. Så var det jevnt over slutt. Viking ble gjort til statister av et meget bevegelig og velorganisert lag. Bodø/Glimt fulgte sin dedikerte spilleplan til punkt og prikke. Samhandlingene satt og de lekte seg gjennom Vikings midtbane, samt forsvar, gang på gang. Urovekkende enkle scoringer selv om de selvfølgelig var strukturerte og flinke.

Enkle baklengsmål

Vi klarte ganske enkelt ikke å demme opp for bevegelsene og ble trykket vel langt inn i egen 16-meter etter min smak. Vi var for trege og ikke nok oppi våre motstandere. Gang på gang tråkket nordlendingene seg gjennom med ferdigscorede sistepasninger. Slikt holder ikke til poeng. Kanskje er jeg bare skuffet, eller var ikke alle målene imot mer eller mindre uten motstand? Ser heller ikke at Iven Austbø kan lastes for noen av de fire feil vei. Jeg kjenner det i magen og føler med spillerne. Det var ikke slik seriestarten skulle ende. Kristoffer Løkberg forsøker fremdeles å piske frem sine lagkamerater, men mangler den solide fjorårsformen. For mange pasningsfeil samt for langt ifra i duellene denne gang.

Forsvaret som helhet ble ved flere anledninger avslørt av hurtige forflytninger. At midtbanen ble overspilt samtidig hjalp jo heller ikke. Det ble kort og godt en dårlig forsvarskamp av hele laget etter hvilen. Presset må starte på topp og så følger resten etter. Dette blir nøkkelen for å snu tendensen allerede mot Brann.

Even Østensen og Fredrik Torsteinbø var Vikings beste i går. Hadde Even hatt litt mer trykk i forseringer innover kunne det fort gitt flere mål. Disse to forsvant som resten av laget den siste halvtimen. Da summet det kun fra hissige gulkledde vepser, mens våre gutter var altfor tause. Når det butter imot, er praten og verbal styring det viktigste et lag har.

Tror det blir endringer

Jeg spår endringer på laget som starter i Bergen. Kanskje med unggutten Herman Haugen på back slik at Fredrik Torsteinbø kan være en trussel lenger fremme? Da vil det nødvendigvis bli et eller annet bytte på midtbanen også.

Det er positivt at vi scoret to mål og et Even Østensen fortsatte der han slapp mot våre naboer. Med to mål rett vei skal vi aldri mer tape hjemmekamper. Det er positivt at Sondre Auklend får sjansen, men kjipt det blir i en allerede tapt kamp. Det er positivt at kampen mot Brann ikke blir en vanlig bortekamp med galne bergensere på tribunen. Kan frekke nordlendinger så kan våre gutter. Slik vil jeg alltid tenke. Slik må vi tenke.