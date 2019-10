IBU-president. Olle Dahlin og hans styre har ennå ikke tatt Russland inn som fullverdig medlem. Her sammen med verdenscupvinner Johannes Thingnes Bø. Terje Bendiksby / NTB scanpix

Russlands skiskytterforbund fortsatt ute i dopingkulden

Det russiske skiskytterforbundet kan bli fullverdig medlem av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) først neste høst.

NTB-DPA

For mindre enn 1 time siden

Det opplyste IBU tirsdag. – De tolv kriteriene som måtte oppfylles for at Russland skulle bli med igjen, er ennå ikke gått i orden, sa IBUs mediesjef Christian Winkler under Forum Nordicum i Anterselva.

Dette inkluderer data fra antidopinglaboratoriet i Moskva, samarbeid i etterforskningen om mulig brudd på dopingbestemmelsene og et transparent testprogram.

Russerne ble degradert til midlertidig IBU-medlem i 2017 etter at dopingskandalen i Russland. WADAs McLaren-rapport slo da fast at russiske utøvere har vært brukt i et omfattende statsstøttet dopingprogram.