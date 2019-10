Magnus Carlsen spilte nok en remis på Isle of Man. Carina Johansen / NTB scanpix

Carlsen forlenget imponerende rekke

Ny remis for Magnus Carlsen på Isle of Man.

NTB

Magnus Carlsen spilte lørdag remis mot Rustam Kasimdzjanov i turneringen på Isle of Man. Dermed er den norske verdensmesteren ubeseiret i 93 kamper på rad.

Med hvite brikker tok Magnus Carlsen sakte, men sikkert initiativet mot Rustam Kasimdzjanov i den tredje runden av turneringen på den britiske øya.

Men nordmannen klarte aldri å finne trekkene som kunne avgjøre partiet til hans fordel, og dermed måtte verdenseneren nøye seg med remis.

Etter over fem timers spill tok Carlsen og Kasimdzjanov hverandre i hånden og takket for kampen. Dermed står Carlsen med to poeng av tre mulige så langt i turneringen.

Den norske 28-åringen åpnet turneringen med seier mot ukrainske Yuriy Kuzubov torsdag og spilte remis mot russiske Aleksej Sarana fredag.

Mistet overtak

Etter to timers spill ledet Carlsen med en bonde, ifølge sjakkcomputeren. En time senere fant nordmannen trekket som plutselig sendte ham enda en bonde foran, men Carlsen mistet mesteparten av overtaket i løpet av kort tid. Da var det redusert til kun en halv bonde. Da var det spilt 29 trekk.

Fire trekk senere viste datamaskinen at stillingen kun ga en ørliten fordel til Carlsen.

Kasimdzjanov klamret seg fast til stillingen og forsvarte den så godt han kunne, mens Carlsen slet med å finne trekkene som kunne gi ham et nytt overtak.

Tenkte lenge

Etter fire timers spill, og 40 trekk, fikk begge spillerne tildelt 50 nye minutter. Da tok usbekeren seg god tid og flyttet ikke brikken før han hadde tenkt i et kvarter. Da hadde Carlsen sju minutter mer tid igjen, men det var også det eneste overtaket nordmannen hadde på det tidspunktet.

Tidsforskjellen var økt til over 20 minutter da det nærmet seg fem timers spill, da hadde også Carlsen igjen spilt seg til en bonde i overtak – et overtak som nok en gang forsvant raskt.

Etter 55 trekk tok spillerne hverandre i hånden. Da hadde det gått fem timer og fem minutter.

Rekord

Magnus Carlsen har nå spilt 93 partier på rad med klassisk sjakk uten å tape. Sergei Tiviakov har rekorden på 110.

Turneringen på Isle of Man varer fram til 21. oktober. Den fungerer som en kvalifisering til kandidatturneringen i 2020. Én spiller vil få muligheten til å kjempe om å spille VM-kamp mot Magnus Carlsen. Det kan ikke bli Fabiano Caruana, som allerede er kvalifisert.

Nordmannen skal i slutten av oktober forsøke å forsvare en annen VM-tittel. Mellom 27. oktober og 2. november spilles tidenes første offisielle VM i Fischer-sjakk. Det skjer på Henie Onstad Kunstsenter på Høvik.