Hør Huseklepps Karadas-avskjed

OVER OG UT: Azar Karadas har ikke mange innhopp igjen i Brann-karrieren. Her kommer han inn for Erik Huseklepp i 2015. I Ballspark-podkasten kommer Huseklepp med en ektefølt monolog om sin gamle lagkamerat, som ikke får fornyet Brann-kontrakten. Marit Hommedal / NTB scanpix