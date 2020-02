Morten Thoresen klar for EM-finale i bryting: – Blodslitet gir endelig uttelling

Tirsdag sikret han seg finaleplass i 67-kilosklassen i Roma. I morgen kan Morten Thoresen ta karrierens første EM-gull.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

For fjerde år på rad har Norge en bryter i en EM-finale. Morten Thoresen er årets norske bidrag. Foto: Norges Bryteforbund

NTB

Russiske Nazir Abdullajev er siste hinder på veien mot EM-gull. Finalen går i morgen kveld.

– Det føles jævlig deilig. Jeg har tatt én og én match i hele dag, og jeg er veldig fornøyd så langt. Virkelig. Jeg har gravd dypt i dag, og er utrolig glad for at jeg står i min første finale i EM, sier Thoresen via Jacob Haug, sportssjef i Norges Bryteforbund.

– Det virker som at jeg nå får gjennombruddet mitt, og alt blodslitet og timene jeg har brukt på matten gir endelig uttelling, fortsetter han.

Morten Thoresen jubler etter å ha beseiret Aliaksandr Liavontsjyk i semfinalen. Foto: Norges Bryteforbund

Les mer fra mesterskapet: Gulldrømmen knust for Berge

– Ønsket å ta revansje

Dermed er det en nordmann i en EM-finale for fjerde år på rad. Forrige gang Norge vant var i 2017. Da vant Felix Baldauf 98-kilosklassen.

I semifinalen tirsdag beseiret Bodø-bryteren hviterussiske Aliaksandr Liavontsjyk 2–1 på poeng til tross for at han blødde fra et kutt i hodet underveis i kampen.

– Hviterusseren er en harding. Jeg møtte han for tre år siden som junior, og husket den ennå. Jeg hadde veldig lyst på revansje. Det fikk jeg nå. Det er utrolig deilig, sier Thoresen, som tok bronse i senior-EM i 2018.

Tidligere på dagen hadde Thoresen i tillegg slått tyrkeren Enes Basar (2–0) og litaueren Kristupas Sleiva (4–3) på veien mot semifinale.

Lest denne? Hareide og Solbakken kjemper om gjev pris i Danmark

Berge tapte bronsefinalen

Stig-André Berge møtte ukraineren Lenur Temirov til bronsekamp i 63-kilosklassen i Roma. Den duellen gikk Temirov seirende ut av.

Etter endt kamp sto det riktignok 3-3 på poengtavla, men i og med at ukraineren fikk inn det siste poenget, ble han utropt som vinner.

Det var også Temirov som tok det første poenget i kampen, men Berge slo tilbake og gikk opp i ledelsen 2-1. Deretter økte han til 3-1, før ukraineren scoret de to poengene som til slutt avgjorde kampen i hans favør.

Publisert: Publisert: 11. februar 2020 18:53 Oppdatert: 11. februar 2020 19:15

Flere artikler