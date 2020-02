Tennisstjerne legger opp

Maria Sjarapova gir seg.

Maria Sjarapova gir seg. Foto: Jussi Nukari / Lehtikuva / NTB scanpix

NTB

Tennisstjernen Maria Sjarapova har bestemt seg for å avslutte sin innholdsrike tenniskarriere.

Den russiske tennisprofilen kom med kunngjøringen i et intervju med magasinene Vogue og Vanity Fair.

– Tennis, jeg sier farvel, sier Sjarapova.

– Etter 28 år og fem Grand Slam-titler er jeg klar for å klatre et nytt fjell og å konkurrere i et annet terreng, tilføyer hun.

Sjarapova har i en årrekke vært en av tennissportens mest berømte profiler.