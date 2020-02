Vålerenga merker «Fagermo-effekt»: – Interessen har eksplodert

Vålerengas ansettelse av Dag-Eilev Fagermo som ny trener er blitt godt mottatt av fansen, og sesongkortsalget går så det suser, ifølge klubben.

Trener Dag-Eilev Fagermo forlot nylig Odd til fordel for Vålerenga. Det ser VIF-fansen ut til å sette stor pris på. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I slutten av januar ble Dag-Eilev Fagermo presentert som ny Vålerenga-trener – etter at Ronny Deila forlot klubben til fordel for New York City FC og MLS. Klubbens tilhengere ser ut til å like ansettelsen av den mangeårige Odd-treneren.

– Vi har femdoblet antall solgte sesongkort den første uken i februar sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, sier Morten Nydal, eventsjef i Vålerenga, til Nettavisen.

Han forteller videre at klubben er blitt nedringt av sponsorer, journalister og supportere.

– Interessen har eksplodert etter at Fagermo kom inn, sier Nydal.

Fagermo fikk sin trenerdebut da Vålerenga slo svenske Häcken 2–1 i en treningskamp 2. februar i Portugal.

Vålerenga endte på tiendeplass i eliteserien forrige sesong og har foreløpig ikke hentet inn noen forsterkninger foran kommende sesong, som sparkes i gang 4. april. Da tar Oslo-laget imot Molde på hjemmebane.

