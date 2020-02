Tidligere Aalesund-spiller trener med Tromsø

Adam Örn Arnason (24) har møtt opp på Tromsøs treningsfelt på Marbella. Klubben håper islendingen blir Tromsø-spiller.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Adam Örn Arnarson trener nå med Tromsø på Marbella. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Det melder klubben på sine hjemmesider.

24-åringen er godt kjent i norsk fotball, etter at han spilte for Aalesund fra 2016 og frem til vinteren 2019.

Høyrebacken er under kontrakt med polske Górnik Zabrze, men Tromsø håper at de kan lokke ham nordover.

– Vi håper at dette ender med en overgang, sier assistenttrener Lars Petter Andressen på Tromsø ILs nettside.

Ønsket er at Arnarson skal gi klubben bedre dekning på høyrebacken, slik at de i større grad også kan bruke Magnus Andersen i andre posisjoner.

– Adam er en spiller som har levert godt i Norge tidligere, han er topp profesjonell og han passer godt inn hos oss, sier Andressen.

Arnarson spilte to sesongen i Eliteserien for Aalesund og én sesong i 1. divisjon, før han gikk til polsk fotball for ett år siden.