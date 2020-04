Åpner for travløp i Norge

Helsedirektoratet gir grønt lys til travløp på norsk jord, men overlater avgjørelsen til kommunelegene.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Helsedirektoratet vil tillate travløp på norsk jord. Foto: Baard Larsen

I likhet med øvrig idrett ble travsporten satt på vent da Norge strammet grepet mot spredning av virus, og flere hesteeiere og kusker har brukt Sverige som arena.

Samtidig har penger fra norske spillere gått samme vei.

Det blir det trolig slutt på i løpet av kort tid, og Jarlsberg vil være først ute.

Nå har Det Norske Travselskap (DNT) fått positivt svar fra Helsedirektoratet, etter å ha foreslått en modell der man mener travstevner kan arrangeres uten å komme i konflikt med de nasjonale føringene for pågående koronaepidemi, skriver travsport.no.

Opp til kommunene

DNT skriver dette om responsen på henvendelsen som ble sendt 31. mars:

«Helsedirektoratet har etter en gjennomgang av den innsendte dokumentasjonen funnet at kontaktbegrensede tiltak iverksettes, det vil ikke være ansamlinger eller grupperinger av personer over det tillatte og deltagere vil ikke dele utstyr eller fasiliteter. De grunnleggende kravene til smittevern kan med det være oppfylt.

Helsedirektoratet slår imidlertid fast at det vil være opp til den enkelte kommune hvor travbanen er lokalisert å gjøre en konkret vurdering av om travbanen kan møte tilstrekkelige kontaktbegrensede tiltak. Det vil være helt avgjørende at kommunen vurderer virksomheten for å kunne drive i samsvar med de gjeldende krav til smittevern. Kommunen kan nekte bruk av banen og eventuelt stenge virksomheten med hjemmel i smittevernloven.

Med dette svaret arbeider DNT og Norsk Trav AS videre opp mot den enkelte kommune, der vi har stor tro på at vi får positive svar fra flere kommuner innen kort tid. Vi vil da komme tilbake med informasjon om når og hvor første løpsdag vil bli avholdt.»

– Enkelt å si ja

– Vi avventer formelt svar fra kommunelegen i Tønsberg. Får vi positivt svar, har vi sagt at vi kan være i gang med travløp på 48 timer, kanskje kortere tid, sier styreleder i DNT, Knut Veum, til Varden.

Han skryter av respons og behandling både i Helsedirektoratet og hos kommunelege Sigmund Skei i Tønsberg, og sistnevnte bekrefter at Jarlsberg Travbane kan starte opp igjen.

– Ut fra Helsedirektoratets anbefaling og en ryddig plan fra Jarlsberg, var det enkelt å si ja. I likhet med fotballforbundets konkrete planer for håndtering av aktivitet, har Jarlsberg vist til tiltak som gjør meg trygg på at det ikke er noen grunn til å frykte et travstevne som et smittested, sier Skei.

Han viser til at løpene vil gå uten tilskuere, og at serveringssteder ikke åpnes.