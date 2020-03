Rooney åpner opp om forholdet til Ferguson: – Kranglet i hver eneste pause

Derby-kaptein Wayne Rooney hyller Alex Fergusons treneregenskaper, men forteller også at han som ung spiller ofte kranglet med managerlegenden.

Publisert Nå nettopp

Wayne Rooney og Alex Ferguson under en mesterligakamp mellom Manchester United og Roma i 2007. Foto: Phil Noble, Reuters / NTB scanpix

NTB

For Rooney blir møtet mellom Manchester United og Derby County i femte runde av FA-cupen helt spesielt. Rooney spilte i 13 sesonger for United og var med på å vinne tolv trofeer for klubben. Nå er han kaptein for Derby.

I et intervju med The Guardian forteller Rooney om kranglene med Alex Ferguson og hvordan trenerlegenden har påvirket ham. Først og fremst hyller han sin tidligere manager:

– Hans ledelse og oppfølging av hver enkelt spiller er det beste jeg har sett noen gang.

Rooney legger også til:

– Jeg husker at jeg som ung spiller alltid kranglet med ham i pausene. Hele tiden. Jeg husker at jeg tenkte: «Hvorfor kritiserer han alltid meg? Det er spillere som er langt verre enn det jeg har vært.» Men etter hvert som du blir eldre, skjønner du hvorfor han gjør det.

Ferguson var United-manager mellom 1986 og 2013.

Om situasjonen til Manchester United sier Rooney at det ikke finnes noen «quick fix» for å få klubben tilbake til toppen i Europa.

– De prøvde det med (Louis) van Gaal og med (José) Mourinho. Hvis du ser på Liverpool og hva de har gjort, og Manchester City, kan du ikke bare kjøpe et lag og utfordre dem med det. Du ser med Liverpool – de har bygget det laget. Guardiola har gradvis hentet inn spillere og innført sin spillestil, så United må være litt tålmodige og forsøke å bygge opp et lag som kan utfordre de to.

Torsdag møtes altså Rooneys Derby og Manchester United i femte runde av FA-cupen. Rooney har en rolle som playmaker i en dypere midtbaneposisjon for sin nye klubb, og han er spillende trener under den nederlandske manageren Phillip Cocu.

