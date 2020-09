Reitan brøt åpningsrunden på europatouren

Kristoffer Reitan kom skjevt ut på åpningsrunden i Andalucia Masters på europatouren i golf, Etter ti spilte hull trakk han seg fra videre spill.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kristoffer Reitan fikk det ikke til å stemme i Spania. Foto: Brad Penner / NTB Scanpix

NTB

Da var Reitan, som var eneste norske deltaker, sju slag over par etter tre bogeyer og to dobbeltbogeyer.

Han spilte de første fire hullene på par, men så startet problemene. Det ble bogey på 5. hull, dobbeltbogey på 7. hull, bogey på 8. og 9. hull.

Da det ble ny dobbeltbogey på 10. hull, hadde Reitan fått nok og gikk av banen i Sotogrande.

Hjemmefavoritten Jorge Campillo er en av fire spillere i ledelse etter første dag av Andalucia Open i golf. Norske Kristoffer Reitan trakk seg etter ti spilte hull. Foto: Tim Goode, PA via AP / NTB scanpix

Les også Reitan avbrøt ny marerittrunde

Les også Klæbo imponerte i golfdebuten. Nå vil han lære av golfproffene

Reitan brøt også sin forrige turnering, Wales Open for to uker siden. Da avbrøt han 2. runde etter seks hull da han var totalt 18 slag over par (11 første dag, 7 den andre).