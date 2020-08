Supertalentet slet med å lykkes helt. På en treningsøkt med de beste skjønte hun hva hun måtte endre.

Langrennsløper Helene Marie Fossesholm (19) er fortsatt junior, men går like smart som en veteran. Et møte med de beste i fjor endret mye.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Helene Marie Fossesholm må løpe for å rekke premieutdelingen i Toppidrettsveka i Trondheim. Til slutt sto hun som vinneren. Foto: Ole Martin Wold, NTB scanpix

HITRA: Hun hadde vunnet den første etappen i Toppidrettsveka ute i havgapet på Hitra. Hun smilte og snakket villig vekk om hvorfor det var slik at hun som fortsatt tilhører juniorklassen kunne tukte de fleste.

Allerede i Blink-festivalen, sesongens første store rulleskirenn, hadde hun sammen med Tiril Udnes Weng slått forbildet Therese Johaug. Nå var ikke Johaug med i Toppidrettsveka. Tiril Udnes Weng var til stede. Denne gangen var heller ikke Udnes Weng foran lokomotivet fra Vestfossen.

Øvd og øvd

På Hitra i lav kveldssol hadde hun vist klokskap i løpsopplegget på den neste 20 kilometer lange rulleskietappen. Her skulle hun ikke gå på en smell slik hun hadde gjort så mange ganger før. Hun hadde lært.

Fakta Helen Marie Fossesholm Født: 31. mai 2001 (19 år gammel) Fra: Vestfossen Klubb: Eiker IL. Meritter: 4 gull i junior-VM (ett i stafett og to individuelt fra sist vinter), bronse i NM på 15 km klassisk fra sist vinter. Verdenscup: 3 starter, beste plassering: 5. plass på 10 km fristil i Falun sist vinter. I tillegg til langrenn har Fossesholm vært en av landets mest lovende terrengsyklister. Hun har nå tones ned satsingen på sykling.

– Jeg har trent mye på det i det siste. Jeg føler at jeg er blitt bedre på det, sier hun.

– Hvordan trener du på det?

– Jeg hospiterte på en samling med A-landslaget i fjor. Jeg gikk litt ujevnt på den økten. Da fant jeg ut at jeg rett og slett måtte bli bedre på å disponere kreftene. Alle hardøkter etter denne samlingen har jeg fokusert på å holde jevne drag. Nå viser det seg at det lønner seg, og jeg har fått mye igjen for at jeg har øvd mye på det.

Helene Marie Fossesholm på trening i Kollen. – Jeg har øvd på å gå jevnt lenge nå. Foto: Kurt B.M. Haugli

Suveren til slutt

Under Toppidrettsveka var det en langrennsløper som fremsto med en klokskap som langt eldre løpere kunne ha tatt lærdom av. 19-åringen som fortsatt er junior en sesong til, bruker hodet når hun går på ski.

Det var ikke bare den første dagen av Toppidrettsveka at løpsopplegget var preget av en slags klokskap. Da hun utklasset alle på den avsluttende etappen i Granåsen var det ingen som var i nærheten. Tiril Udnes Weng ledet foran den etappen, men ble slått med nesten to minutter. Etterpå sa junioren dette om løpsopplegget:

Les også Therese Johaug: – Det var helt supert med enkeltstart

– Jeg gikk passe hardt i motbakkene og jaget på nedover og over kulene, sa hun, fortsatt like blid.

Ingenting biter på henne. Ny på landslaget fikk hun et helt annet møte med virkeligheten enn hun hadde sett for seg. Pandemien har gjort sesongforberedelsene annerledes. Det hefter ikke den unge og svært lovende.

– Jeg har fokus på å bruke minst mulig tid og energi på ting jeg ikke får gjort noe med. Korona får jeg ikke gjort noe annet med enn at jeg må bidra ved å holde avstand og alt dette. Ut over det bruker jeg ikke mye energi på å tenke på dette.

Må jo ha noe ved siden av

Hodet bruker hun også til annet enn å lage godt planlagte løpsopplegg. Det er ingen ukjent sak at hun er skolesmart. Karakterene fra videregående sendte henne inn på medisinstudiene. Hun er kommet inn, men så var det denne idretten da.

– Jeg har ikke sagt fra meg plassen, men søker utsettelse og så får vi ta det derfra. Jeg kommer ikke til å begynne på medisinstudier i år. Det blir for mye rett og slett.

Dermed får norsk kvinnelangrenn nok en medisinstudent. Hun tar opp arven etter Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som har kombinert medisinstudier med å være en av verdens beste langrennsløpere. Men for Fossesholm blir det trolig ikke oppstart før neste høst.

– Jeg er ny på landslaget og det blir mer belastning med renn og verdenscup til vinteren. Da er det kanskje lurt å ikke gape over for mye. Jeg har lyst til å studere medisin. Når det blir det vet jeg ikke, men jeg er veldig sugen på det. Men vi har kontroll på dette, sier hun og gliser.

Helt uten skole blir ikke vinteren. Som alle andre studenter må Fossesholm gjennom de forberedende prøvene (ex-phil) på universitetet.

– Det blir ex-phil på mine premisser. Jeg tror det er lurt å ha noe å gjøre i tillegg til idretten.