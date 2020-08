Stjernespiller med utrolig bom. Så ble drømmen knust for Manchester City.

Ny fiasko i Europa for Pep Guardiola.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Her bommer Raheem Sterling på helt åpent mål Foto: POOL / X80003

Lyon - Manchester City 3–1

Lyon utnyttet defensive brølere og svikt i offsidefellen til å score tre ganger mot Manchester City og ta seg til semifinale i mesterligaen med 3-1-seier.

Maxwel Cornet scoret sitt fjerde mål mot City på tre kamper da han scoret 1-0-målet. Kevin De Bruyne utlignet etter flott forarbeid av Raheem Sterling, men innbytter Moussa Dembélé avgjorde kampen med to scoringer etter kjempetabber av City-spillere.

Utrolig bom

En uvirkelig miss var det også da Sterling, som hadde vært den engelske klubbens farligste spiller, skjøt over helt åpent mål på 1-2 i det 86. minutt etter å ha blitt servert et nesten ferdigscoret innlegg fra Gabriel Jesus.

– Det er noe av det verste jeg har sett. Mistenker nesten at det er filmtriks når jeg ser det om igjen, utbrøt Viasats ekspertkommentator Lars Tjærnås.

Bare sekunder etterpå økte Dembele til 3–1 for Lyon. City-keeper Ederson ga retur på et løst skudd, og Dembele satte inn det avgjørende målet.

– Grusomt keeperspill, konkluderte Tjærnås.

Dermed endte det i ny fiasko for Manchester City. De siste tre årene har de forsvunnet ut av Champions League i kvartfinalen. I 2018 ble det tap for Liverpool, i 2019 mot Tottenham, før de denne gangen nok en gang måtte takke for seg mot en underdog.

City-spillerne klødde seg i hodet da de skjønte at Champions League var over for i år. Foto: POOL / X80003

Tyskland og Frankrike dominerer

De seks siste årene har klubber fra Spania (7), England (3) og Italia (2) monopolisert finaleplassene i mesterligaen. I år er det de to øvrige topp-fem-ligaene som får sin stund i solen. Det er Frankrike mot Tyskland i begge semifinaler.

Det er altså den store ligaen som ikke fullførte sesongen etter viruspausen (Ligue 1), og den som startet opp først og var ferdig tidligst (Bundesliga). Lagene fra ligaene som spilte gjennom juli er feid ut.

Frankrike kan få sin første mesterligavinner siden Marseille i 1993.

