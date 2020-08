Storfavoritten ble rystet. Så sørget den tidligere Arsenal-floppen for Champions League-finale.

Lyon hadde store muligheter til å sjokkere Bayern München i Champions League-semifinalen. Men så dukket Serge Gnabry (25) opp og sikret finale for tyskerne.

Serge Gnabry storspilte da Bayern München tok seg til Champions League-finale på bekostning av Lyon. Foto: POOL / X80003

Lyon-Bayern München 0–3

Storfavorittene Bayern München vant 3–0 over Lyon i den andre semifinalen i Champions League. Dermed møter tyskerne PSG i finalen søndag.

Men det kunne blitt annerledes, for Lyon var nær å ta ledelsen tidlig i kampen.

Fakta Kampfakta Lyon-Bayern München Lyon-Bayern München 0–3 (0–2) Champions League, semifinale. Estadio José Alvalade, Portugal. Dommer: Antonio Mateu Lahoz. Mål: Bayern München: Gnabry (18', 33'), Lewandowski (88'). Gule kort: Lyon: Marcelo, Marcal. Lyon (5–3–2): Anthony Lopez, Leo Dubois, Jason Denayer, Marcelo, Fernando Marcal, Maxwell Cornet- Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes (Thiago Mendes, 46'), Houssem Aouar- Toko Ekambi, Memphis Depay. Bayern München (4–2–3–1): Manuel Neuer- Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, David Alaba, Alphonso Davies- Leon Goretzka, Thiago Alcantara- Serge Gnabry, Thomas Müller, Ivan Perisic- Robert Lewandowski.

– Rystet Bayern

Etter fire minutter fikk Lyon sin første store sjanse til å ta ledelsen. Franskmennene vant ballen på midtbanen, og etter en kjapp gjennombruddspasning var plutselig Memphis Depay alene med Manuel Neuer.

Bayern-keeperen kom ut på halvdistanse, men tross at Depay driblet seg forbi keeperen, havnet skuddet utenfor fra nederlenderen.

Etter flere gode muligheter skjøt Lyon i stolpen. Toko Ekambi fikk en drømmesjanse til å gjøre 1–0 for Lyon, men heldigvis for Neuer & co. havnet avslutningen i stolpen.

– Det er et rystet Bayern München. Det er bare stolpen som berger Manuel Neuer, sa Viasat-kommentator Roar Stokke.

Toko Ekambi (t.v.) var med å ryste Alphonso Davies (t.h.) og resten av Bayerns stjernegalleri. Men spissen maktet kun å treffe stolpen alene med keeper i første omgang. Foto: POOL / X80003

Fantastiske Gnabry

Men minuttet etter scoret tyskerne. Joshua Kimmich spilte gjennom Serge Gnabry på høyrekanten. 25-åringen driblet seg forbi tre-fire spillere og dro seg innover i banen, før han hamret ballen i krysset fra 17 meter.

Etter at Bayern tok ledelsen mot spillets gang, fikk tyskerne tilbake roen i eget spill. Utover i den første omgangen handlet alt om de rødkledde fra München, og det gikk ikke lang tid før Gnabry ble tomålsscorer.

Etter 33 minutter ble Ivan Perisic spilt fri på venstresiden. Kroaten fant storscorer Robert Lewandowski alene foran mål, men polakken klarte på ukarakteristisk vis å snuble i ballen istedenfor å sette den i mål fra kort hold. Lyon-keeper Anthony Lopes måtte likevel gi retur, og der dukket Gnabry opp.

2–0 og et blytungt resultat for underdogen Lyon. Det var Gnabrys niende mål etter like mange kamper i Champions League.

Gnabry (t.h.) feirer sin 2–0-scoring sammen med Müller (t.v.) og Lewandowski. Foto: Miguel A. Lopes / pool EPA

Neuer reddet Bayern

Bayern åpnet best i den andre omgangen, og Perisic fikk en stor sjanse til å legge på til 3–0 tidlig etter pause. Men Lopes reddet enkelt.

Like før timen var spilt vartet Neuer opp med en feberredning. Lyon stjal ballen fra innbytter Süle, og Aouar serverte Ekambi alene med keeper. Men en beinparade av Neuer hindret redusering for franskmennene.

Manuel Neuer (liggende) reddet skuddet til Toko Ekambi i andre omgang. Foto: Miguel A. Lopes / pool EPA

Møter Neymar og Mbappe i finalen

Utover i den andre omgangen hadde Bayern full kontroll i oppgjøret, og var like nære 3–0 som Lyon var redusering. Innbytter Philippe Coutinho satt ballen i mål 10 minutter før slutt, men ble avvinket for offside.

Og på slutten skjedde det som pleier å skje når Bayern spiller fotballkamp, Robert Lewandowski tegnet seg på scoringslisten. Kimmich la inn et frispark fra høyre, og Lewandowski headet inn sitt 15 mål hittil i Champions League.

Robert Lewandowski la på til 3–0 helt på tampen av kampen mot Lyon. Foto: POOL / X80003

Dermed endte det 3–0 til Bayern München, og Lyons Champions League-eventyr var over.

I finalen er Neymar, Kylian Mbappé og resten av PSGs stjernegalleri som er motstander for Bayern München. Franske PSG har aldri vært i en Champions League-finale tidligere, mens Bayern har vunnet turneringer hele fem ganger. Senest i 2012–13-sesongen.