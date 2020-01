Snømangel gir NM-trøbbel

Varmegrader, vind og regn har vært gjennomgangsmelodien på Østlandet de siste dagene. På Konnerud gjøres det klart til NM på ski. Mesterskapet starter torsdag 30. januar.

Mildværet har tæret på løypene som Therese Johaug, Johannes Høsflot Klæbo og resten av langrennseliten etter planen skal kjempe om medaljer i.

– Det er klart dette skaper ekstra utfordringer, sier leder for organisasjonskomiteen, Arne Madsen, til NTB.

Geir Olsen / NTB scanpix

Kunstsnø kjøres inn

Nå hentes det inn ekstra snø, som i dagene som kommer skal fordeles ut i NM-løypene.

– Vi har fått tilgang på reservesnø. Til helgen blir den kjørt inn i anlegget. Samtidig har det litt å si hvor mye vi trenger å få kjørt på, sier Madsen.

Skiarenaen på Konnerud har i utgangspunktet to løypenett, der det ene brukes til klassisk og det andre til fri teknikk.

– Sånn det ser ut nå, og dersom vi ikke får natursnø, kommer vi til å kjøre arrangementet i én løype der vi har bredde til begge stilarter. Det blir imidlertid ikke tatt noen endelig avgjørelse på dette før helgen, sier Madsen.

Han avviser at hele NM-arrangementet står i fare.

– Da må det blåse og være det været som var i natt hver eneste dag framover. Det er ikke meldt sånn vær framover, sier lederen for arrangementskomiteen.

Middels værvarsel

Langtidsvarslet for den kommende uken indikerer fortsatt varmegrader på dagtid, mens kvikksølvet bikker over på blå side på natten. For NM-arrangørene er det uansett ikke utelukkende gode nyheter.

Pågangen fra medier og andre som lurer på hvilke NM-konsekvenser snømangelen kan få, har naturlig nok vært stor den siste tiden.

– Det er mange som spør. Jeg vet ikke hvor mange, smiler Madsen.

Han er trygg på at man klarer å få arrangementet i havn.

– Det ville være synd hvis man ikke lenger kan arrangere NM på Østlandet på grunn av været, sier arrangementssjefen.

NM innledes med 10 og 15 kilometer fri teknikk for henholdsvis kvinner og menn torsdag 30. januar. Dagen derpå er det sprint i klassisk stil, før det lørdag skal kjempes om NM-medaljer på 15 og 30 kilometer fellesstart med skibytte.

Søndag avsluttes første del av NM tradisjonen tro med stafetter.